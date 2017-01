La entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público, en nueve puntos

"El presidente deja una España mejor que la que se encontró"

Alberto Núñez Feijóo ha defendido la actuación del presidente, que deja "una España mejor que la que se encontró" y ha señalado que el partido ha tenido que tomar "muchas decisiones difíciles" para ello, pero que "ha merecido la pena".

"El expresidente Aznar lo que quiere es ganar las elecciones"

El tema "fundamental" ahora de fondo es "ganar las elecciones", en opinión de Feijóo porque el Partido Popular es un partido que "sabe gobernar" y que "sabe lo que hay que hacer". Así, ha defendido las palabras del expresidente del gobierno José María Aznar y las ha justificado en que quiere que el partido gane "como un entrenador honorario que quiere que su equipo gane".

"Rajoy es el candidato exclusivo del Partido Popular"

En cuanto a los rumores de que podría haber una alternativa a Mariano Rajoy, el presidente gallego ha explicado que en política, "aunque no se lleve, la lealtad existe" y que no debe existir "ninguna duda" de que "Rajoy es el candidato exclusivo del Partido Popular". Además, Feijóo se ha autodescartado como posible candidato a suceder al actual presidente, como se ha oído en algunos foros. "No hay más honra que servir a Galicia para un gallego", ha indicado.

Además, ha hecho caso omiso a las encuestas, que dan un descenso pronunciado en número de escaños a su partido. "En toda Europa los primeros ministros obtienen mejores resultados que lo que le dan las encuestas", ha zanjado.

"Propongo un pacto de Estado para financiar los servicios públicos"

Para poder seguir adelante en la recuperación económica, Feijóo aboga por un pacto de Estado para garantizar los servicios públicos y, en concreto, la sanidad pública, y que vaya unido al "sistema de financiación de las comunidades autónomas". Asismismo, ha señalado, durante la crisis se ha garantizado que quienes quisieran estudiar pudieran hacerlo.

"Lo importante es que el valor de las urnas no se modifique en los despachos"

El presidente gallego ha repetido la tesis de su partido, que defiende que debe gobernar la lista más votada porque en la historia de la democracia española "siempre ha sido así" a nivel estatal y "nunca se ha discutido". Por ello, ha criticado a líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Si un líder está diciendo que no va a apoyar a la lista más votada y luego habla de transparencia, me parece un discurso bastante incompatible. Ellos dicen que gobernarán con cualquiera".

Por ello, el político ha atacado a las formaciones recientes diciendo que "si los nuevos partidos no se comprometen a respetar la voluntad de las urnas, no son tan nuevos" porque si Rivera ganara las elecciones ellos le apoyarían y, a su juicio, "lo importante es que el valor de las urnas no se modifique en los despachos". Así, ha lamentado no haber reformado la ley electoral debido a que el PSOE no ha querido pactarla durante esta legislatura.