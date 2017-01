La exatleta Marta Domínguez se cae de la lista del PP al Congreso

La exatleta Marta Domínguez no está incluida finalmente en la lista del PP al Congreso para las elecciones generales del 20 de diciembre, al haber renunciado por motivos personales al puesto 19 por Madrid que se le ofreció, según han informado fuentes de este partido. En su lugar, figura la veterana diputada Beatriz Rodríguez-Salmones, miembro de la Cámara Baja durante cinco legislaturas y que conoció el lunes pasado su inclusión en la lista. Ese día, 16 de noviembre, concluía el plazo legal para presentar candidaturas en la Junta Electoral.

Dominguez, palentina de origen, ha sido senadora 'popular' por su provincia los últimos cuatro años. Fue incluida por el PP en el número 19 de su lista por Madrid al Congreso en la candidatura aprobada por la dirección nacional del partido y anunciada públicamente el pasado 10 de noviembre.

Sin embargo, las candidaturas válidas son las presentada ante la Junta Electoral y las que publica el Boletín Oficial del Estado. Este miércoles se han dado a conocer las registradas para el próximo 20 de diciembre y Marta Domínguez no figura en la lista por Madrid ni en ninguna otra. Según el partido, la renuncia se debe a motivos personales que la excorredora ha comunicado al PP, que se ha visto envuelta en los últimos años en una investigación por supuesto dopaje. Su paso por el Senado ha sido discreto, cuatro preguntas presentadas y 21 intervenciones en toda la legislatura, la mayoría de ellas, en comisión.

Beatriz Rodríguez-Salmones ha explicado que el lunes acudió a la sede nacional del PP en Madrid para confirmar que aceptaba el puesto, el número 19 de la lista que encabeza Mariano Rajoy. "Volver a estar en la lista no cambia nada, porque al ser el puesto 19 no sé si voy a salir", ha asegurado. "Aunque sería deseable y creo que merecido", bromea la diputada, que llegó al Congreso en 1996 y que en la última legislatura ha formado parte de la dirección del Grupo Parlamentario Popular.

Rodríguez-Salmones no da trascendencia a haber sido incluida en la lista, "porque no la tiene", y no abunda tampoco en por qué no entró en la primera plancha aprobada por la dirección nacional. "Ahora era necesario cubrir el puesto de una mujer con otra", se limita a añadir.