Duran acusa CDC de "engañar" a los catalanes y Homs lo tacha de "conformista"

El enfrentamiento fue duro, lleno de reproches. Chocaron, sobretodo, en la deriva independentista de Convergencia. Duran i Lleida acusó a Homs de engañar a los catalanes y de llevar la situación a un callejón sin salida. El líder de Democracia y Llibertat le respondió afeándole su "conformismo" y acusándole de querer ser, únicamente, ministro del Partido Popular.

Duran aseguró que la UE no aceptará una secesión que pueda mimetizarse en otros países europeos, cuando la crisis demanda "más unidad y menos Estados" y, sobre todo, cuando no hay ejemplos de nuevos países cuya secesión no haya sido "por la fuerza".

"Y ahora estamos a punto de investir a un president con el apoyo de un partido, la CUP, que dice que hemos de salir de la UE y de la OTAN", subrayó Duran, que admitió su "preocupación" por la pérdida de moderación de CDC pese a su "doble lenguaje". "¿O es humo, humo, humo lo que dicen?"

"Nadie ha sido más leal que CiU"

Por su parte, Homs recordó las históricas aportaciones de CDC a la gobernabilidad del Estado: "En un contexto de democracia consolidada, sin el miedo de la Transición, en un Estado insertado en la UE, pensábamos que el reconocimiento de Cataluña en el seno del Estado español caería como fruta madura, y no ha sido así".

"Nadie ha sido más leal que CiU, lo pongo en valor, usted ha sido leal al Estado", dijó Homs, que constató que pese a esta lealtad a Duran en Madrid "lo han maltratado como político" y "lo han dejado colgado".

Tras recordar la sentencia del TC que recortó el Estatut y que "estamos intervenidos de facto", Homs dijo que se produce una "disyuntiva": o independencia o "nos quedamos como estamos ahora". Homs insistió en que "fuera de la UE no quedaremos porque ya formamos parte de ella", invocó la "prudencia y el sentido práctico" de Bruselas y aseguró que "si para alterar fronteras hay que actuar con la fuerza, no podemos estar de acuerdo".

Cuando Duran ha acusado a CDC de estar dispuesta a declarar unilateralmente la independencia, Homs ha citado una reflexión de 1991 de Miquel Roca en la que argumentaba que para conseguir determinadas libertades frente al "opresor" en algún momento se tienen que tomar decisiones "unilaterales". Duran denunció entonces que cuando el candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, afirmó que la Constitución la habían suscrito "fascistas", Homs se quedó "callado y mudo".