Rivera: "Lo que está amortizado es el bipartidismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recomendado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no dé por amortizado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que el acabado puede ser él, y le ha asegurado que "lo que está amortizado es el bipartidismo". En un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Sevilla, al que han acudido aproximadamente 1.000 personas, Rivera, recibido al grito de "Presidente, presidente", se ha referido a las declaraciones de Rajoy en las que ha dado por acabado el liderazgo de Sánchez.

Rivera ha dicho a Rajoy: "No des por amortizado a nadie, a ver si al que se te amortiza es a ti", porque, según ha dicho, los ciudadanos penalizarán que no haya dado la cara y que no acudiera al debate a cuatro en Atresmedia al que envío a la vicepresidenta. Sin embargo, el líder de Ciudadanos sí se ha mostrado convencido de que lo que está amortizado es el bipartidismo y ha señalado que ya dijo que "la operación salvar al soldado Sánchez" no iba a funcionar.

Tras apuntar que el PP se dedica a criticar más a Ciudadanos que al PSOE porque las encuestas les dan como segunda fuerza, ha dicho que lo que realmente "está amortizado es esconderse y no dar la cara, la corrupción y no tomar decisiones", porque, según ha dicho, lo que no puede ser es que Rajoy siempre "espere a mañana para tomar decisiones".

Rivera, que ha comenzado y terminado su intervención hablando de que algunos intentan insuflar "miedo" a los ciudadanos a la hora de votar porque ven como una "pesadilla" la victoria de Ciudadanos el 20-D, se ha referido a una frase del que fuera presidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, quien aseguró que "la libertad se pierde cuando se empieza a temer". Ha explicado que el único miedo posible es "a que nos roben, nos metan la mano en los bolsillos, a no dar la cara y a no estar a la altura de las circunstancias", y ha asegurado que ahora es tiempo de "ilusión", porque el 20-D "por mucho que llamen al miedo será más fuerte" esa ilusión.

Los que tienen miedo son "esos que no quieren que se cierre el Senado" y los que quieren que no se abran comisiones de investigación en el Parlamento, ha dicho Rivera, antes de asegurar que ya no habrá que ir a votar "con la nariz tapada" y que los diputados que perderá el PP son "carne de diputación y de Senado".

Rivera ha dicho que el 20-D España se juega "muchísimo" y ha asegurado que, si logra ganar las elecciones, apostará por un "Gobierno de apertura", en el que estén los "mejores". Ha asegurado que abrirá su Ejecutivo "al talento, a los que creen en la centralidad", porque no tiene miedo a los que quieren "luchar" por su país. "Somos el único partido abierto a un Gobierno de apertura", ha dicho Rivera y ha señalado que "PP y PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo y de sentarse en una mesa". Por todo ello, se ha mostrado convencido de que existe una "oportunidad de oro" para acabar con el bipartidismo y, si no se aprovecha, éste "intentará rearmarse y volver a la política del miedo frente a la ilusión".

En su discurso, Rivera se ha referido a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ha dicho que llamaron "chantajistas" a Ciudadanos y aseguraron que no se irían, cuando al poco tiempo se tuvieron que marchar.

En el acto, en el que se ha vuelto a emitir el ya mítico vídeo que apela al espíritu de la Constitución de Cádiz de 1812 y de la Transición, así como el de campaña, "A mi país", en el que Rivera escribe una carta a las generaciones futuras porque quiere trabajar por un futuro mejor, ha intervenido también la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, nacida en Andalucía. Arrimadas ha subrayado que en Cataluña lleva años partiéndose "la cara" diciendo que quienes les roban "no son los andaluces, ni los extremeños, sino los Pujol y los corruptos que están en la Generalitat de Cataluña".

Para hacer cambios, el país necesita un gobierno que tenga "las manos libres y limpias", y hoy en día "ni el PP ni el PSOE las tienen", ha apuntado. El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que ha sostenido que no van a "admitir lecciones de los que han dejado a España en la ruina", ha señalado que "España merece la pena y necesita un presidente que devuelva la sonrisa a los españoles", y esa persona es Albert Rivera, al tiempo que ha considerado necesario "jugar el partido hasta el minuto 90". Por su parte, la candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Sevilla, Virginia Millán, ha dicho que "el cambio está en marcha y viene de la mano" de su partido, por lo que ha pedido pintar Sevilla de color naranja.