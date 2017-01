Los participantes en el '7D: El Debate Decisivo' ultiman sus estrategias

Con motivo del Día de la Constitución se han reunido en el Congreso los principales líderes políticos que han mantenido conversaciones informales en las que han hablado del debate decisivo que se celebrará en Atresmedia.

Los protagonistas de este debate histórico a cuatro, que han coincidido físicamente, aseguran que no tienen miedo pero muestran respeto ante esta cita que consideran una dura prueba no sólo por el alto nivel de los adversarios si no porque se trata de un debate 'abierto' en el que no conocen las preguntas.

Tras los actos institucionales celebrados en el Congreso de los Diputados, los participantes se han marchado a preparar los últimos detalles.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría asegura que "cada uno irá lo mejor preparado que pueda", y destaca que su partido se presenta con un buen balance de gestión, con resultados de sus cuatro años en el Gobierno y con propuestas de cara a las próximas elecciones generales.

Por su parte el líder del PSOE, Pedro Sánchez, destaca la ausencia del presidente del Gobierno. Cree que "hay que debatir y hay que contrastar proyectos políticos". Tacha además a Mariano Rajoy de "perdedor" por no asistir al debate decisivo.

El candidato de Ciudadanos a la Moncloa, Albert Rivera, piensa que ganará aquel que "genere más ilusión que miedo".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, afronta esta cita como un examen del que dice que ya se ha estudiado. Asegura que "lo importante es ir relajado, ir tranquilo y asumiendo que seguramente será un debate que diferencie muy bien entre la autenticidad y el márketing".