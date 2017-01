Esther Vaquero explica para qué sirve la sala del tiempo del debate de Atresmedia

UNA SALA PRÓXIMA AL PLATÓ DEL DEBATE

La sala del tiempo es un lugar anexo al plató del debate del día 7 de diciembre en el que van a estar los cuatro representantes de los principales partidos políticos con Vicente Vallés y Ana Pastor. Esther Vaquero junto con otros cuatro periodistas estarán midiendo las intervenciones de cada uno de los participantes para que sea un debate lo más justo posible. "No mediremos tanto que las intervenciones sean exactas al segundo sino que hablen más o menos parecido. Si en algún momento, por ejemplo, alguno de los participantes se queja de que no le dejan hablar igual que a los demás, Vicente y Ana podrán conectar con nosotros para saber si es así o no tiene razón, y recondudir el debate", cuenta Esther Vaquero.