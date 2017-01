¿Cómo serían los pactos tras las elecciones generales?

Hasta el momento los principales candidatos a la presidencia del Gobierno no han mostrado sus opciones sobre con quién pactarían tras las elecciones generales del 20 de diciembre, que según las encuestas dejarán un resultado muy dividido.

Las opciones más factibles serían un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos o uno entre el Partido Socialista y Podemos, sin embargo todo puede ocurrir tras el 20-D.

El presidente del Gobierno ha afirmado varias veces durante la campaña que estaría dispuesto a realizar un acuerdo de gobernabilidad y no sólo para la investidura. Mariano Rajoy cree que "el que gane debe ser el que forme gobierno" para no entrar en una etapa de "inestabilidad política". Según Iván Redondo un consultor político consultado por Espejo Público, el Partido Popular tiene asumido que será el ganador de las elecciones pero que tendrá que realizar algún pacto para gobernar.

Por su parte el candidato socialista, Pedro Sánchez, asegura que sólo llegaría a un acuerdo con otro partido si el PSOE es la fuerza más votada. "Sólo si gana el partido socialista habrá cambio político en nuestro país", afirma Sánchez. El Partido Socialista ha sido duro con los demás candidatos durante la campaña, pero asegura Redondo que los socialistas saben que deberán pactar con otro partido si quieren gobernar, pues tienen claro que serán la segunda fuerza política.

Según Redondo, Albert Rivera no puede posicionarse sobre si pactará con el Partido Popular o el PSOE pues él ha captado a los votantes más descontentos de los populares y a los de los socialistas, posicionándose así en el centro. Al definirse como un partido nuevo que no quiere continuar con las políticas del bipartidismo, por tanto si afirmara que pactaría con uno de estos dos partidos, perdería votantes. Rivera ha sido muy contundente al hablar sobre los pactos y ha asegurado que no apoyará la investidura de Rajoy ni de Pedro Sánchez. "Queremos gobernar España y no creemos que ni el PSOE ni el PP representen ese cambio. Son más de lo mismo y quieren aferrarse al poder de cualquier manera", afirma el líder de Ciudadanos.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el más cauto a la hora de emitir su opinión sobre futuros pactos postelectorales. "Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo, pero pensamos que el protagonismo lo tiene que tener la sociedad civil" asegura Iglesias. "Solamente pensamos en ganar y en hacer el partido lo mejor posible", insiste el líder de Podemos, quien asegura que su compromiso es con los ciudadanos.

Pablo Iglesias es el más centrado en cuanto a los pactos ya que no ha cerrado puertas a ningún pacto. Sin embargo, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, sí se posicionó hace un año sobre la posición del partido tras las elecciones. Afirmaba que su partido garantizaría "un gobierno PSOE-IU sin entrar en él".