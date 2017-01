Ciudadanos advierte de que sólo formará parte del Gobierno si Rivera consigue la presidencia

REHÚSAN PRONUNCIARSE SOBRE SI APOYARÍAN A PP O PSOE

En una entrevista el cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona al Congreso, Juan Carlos Girauta asegura que su partido no apoyará a PP ni PSOE "si Rivera no es presidente" y destaca que tienen al alcance de su mano situar a un catalán en la Moncloa. Sobre el proceso soberanista, defiende una reforma de la Constitución que "no va dirigida a complacer a los nacionalistas sino a regenerar España".