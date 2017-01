Chacón, Villacís y Errejón critican la ausencia de Rajoy en el 7D y Casado afirma que Santamaría representa al Gobierno

Cuando apenas faltan unas horas para el debate a cuatro en Atresmedia, Espejo Público ha reunido a Pablo Casado (PP), Carme Chacón (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos) e Íñigo Errejón (Podemos) en un frente a frente antes del debate decisivo.

Los representantes de Ciudadanos, PSOE y Podemos han criticado la ausencia del presidente del Gobierno en el debate del 7D, una ausencia que, en palabras de Chacón, "lo ha perdido antes de empezar".

Casado, no obstante, ha explicado que los primeros años se han dedicado a salir de la crisis y no a comunicación: "Cuando tienes la que teníamos encima, hay que resolver los problemas y luego comunicarlos". Explica que la estrategia es seguir a la cabeza y sobre el margen que hay entre primeros y segundos, espera que no haya tentaciones de pactar entre quienes no han ganado y que "os comprometais a que gobierne la lista más votada".

En opinión de Errejón, "si alguien quiere ser presidente tiene que atreverse a rendir cuenta ante los españoles", pero "si tuviera el CV que tiene el PP no me apetecería ir a los debates".

Casado ha excusado que Rajoy no acuda al 7D y cree que "Santamaría representa perfectamente al Gobierno". No obstante, ha echado en cara a Ciudadanos que no se conozca a sus cabezas de lista.