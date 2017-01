Así son las propuestas de los partidos políticos en materia infantil

Save the Children considera que los niños son "los grandes olvidados en la campaña electoral", puesto que los distintos candidatos a los comicios generales del 20 de diciembre prácticamente no hablan de ellos en los debates ni en los mítines.

La organización ha estudiado los programas de las distintas fuerzas políticas en materia de pobreza infantil, prestación por hijo a cargo, becas escolares, educación universal, estrategias frente a la violencia contra la infancia o ayuda al desarrollo.

En un comunicado, destaca que los programas electorales del PSOE, Podemos y Ciudadanos incluyen medidas para luchar contra la pobreza infantil, algo a lo que no hacen referencia ni el PP ni UPyD ni Izquierda Unida-Unidad Popular.

El PP, el PSOE y Podemos prevén la puesta en marcha de estrategias para combatir la violencia contra los niños, pero esto no lo recogen ni IU-Unidad Popular ni UPyD ni Ciudadanos, subraya la organización. En el caso del PP, sostiene Save the Children que no incluye un plan específico para luchar contra la pobreza infantil ni prevé mejorar la prestación por hijo a cargo.

También resaltan que el PSOE quiere eliminar la pobreza infantil severa, mediante una política de garantía de rentas que incluye el aumento de la prestación por hijo a cargo, pero no alude al compromiso de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para la cooperación al desarrollo.

Para Save the Children, lo "mejor" del programa de IU-Unidad Popular son sus propuestas para luchar contra la pobreza educativa como becas de comedor, ayudas al estudio y gratuidad del transporte escolar.

En el caso de UPyD, elogia la prestación universal de 100 euros por hijo a cargo y censura que no contemple la elaboración de una ley integral para combatir la violencia contra los niños.

De las propuestas de Podemos, pone de relieve el incremento de la prestación por hijo a cargo, la creación de una prestación por maternidad no contributiva o un plan de choque contra la pobreza infantil, si bien lamenta la ausencia de medidas específicas para combatir la pobreza educativa.

La organización sostiene que lo "mejor" del programa de Ciudadanos es la idea de impulsar un pacto de Estado sobre cooperación al desarrollo que incluya la subida progresiva de la financiación al 0,7% del PIB y medidas para luchar contra la pobreza infantil.