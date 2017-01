Alberto Garzón aclara que los diputados de Izquierda Unida no dejarán gobernar al Partido Popular

INSISTE EN LA NECESIDAD DE AVANZAR EN LA UNIDAD POPULAR

El candidato de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, reconoce que no ha alcanzado el objetivo de formar un grupo parlamentario propio en el Congreso, pero no se plantea la asunción de responsabilidades políticas. Ha anunciado además que los diputados de Izquierda Unida "no dejarán gobernar" al Partido Popular e insiste en la necesidad de avanzar en la unidad popular, incluyendo a Podemos.