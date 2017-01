Albert Rivera: "No me comprometo a que gobierne la lista más votada"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, "no" se compromete a que gobierne la candidatura más votada en las próximas elecciones, ni tampoco cree en un Ejecutivo con tres partidos, un "tripartito".

"Garantizo que no vamos a formar parte del programa de gobierno de Sánchez ni de Rajoy"

"No se los voy a entregar (los votos) ni a PP ni a PSOE", según dice Rivera en una entrevista que hoy publica el periódico La Razón, pues argumenta que no cree en los proyectos de sus líderes.

También ha asegurado que: "No creo en un Gobierno con tres partidos. Tener tres rumbos acaba mal y naufragando". También ha querido aclarar el futuro de las administraciones si gobierna: "Las diputaciones quedaron solapadas con las autonomías. No tiene sentido mantenerlas".

Rivera subraya que Ciudadanos no va apoyarlos "ni a firmar un acuerdo de investidura ni a poner condiciones para ello". No obstante, entiende como "lógico" que la lista más votada intente formar Gobierno, aunque otra cosa es que no pueda y, entonces, tendrá que dejar paso al siguiente.

"No descarto un Gobierno liderado por Ciudadanos con independientes de otros partidos"

Preguntado por si aceptaría el voto de PSOE y Podemos para ser él investido presidente, Rivera responde: "Según qué condiciones pongan (...) No voy a ser presidente a cualquier precio", si bien aceptaría serlo incorporando "independientes de otras sensibilidades en términos políticos". Sobre Cataluña, indica: "Nuestro objetivo no solo es ganar las elecciones, sino también poder frenar el proceso separatista".

Con respecto al '7D: El Debate Decisivo' Albert Rivera ha dejado caer: "Si mi jefe de campaña me dijera que no fuera a los debates me preocuparía"