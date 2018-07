Rubalcaba: "Soy responsable de estar en un Gobierno que deja cinco millones de parados"

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a las elecciones generales del 20 de noviembre, ha sido entrevistado en exclusiva en Antena 3 por la Directora de Servicios Informativos, Gloria Lomana.



El líder del Partido Socialista ha querido restar importancia a las encuestas que dan por ganador a Mariano Rajoy en las elecciones. "Cuando uno se pone los tacos de salida no mira al lado, porque si miras y los otros te van pasando te agarrotas y se acabó. Solo hay que mirar a la meta. Cuando leo las encuestas me levanto media hora antes. Voy a intentarlo hasta el final. Sé que entro en la recta por detrás, pero yo voy a echar el resto".

Respecto al cara a cara del pasado lunes, Rubalcaba ha asegurado que su posición era difícil ya que debe explicar su proyecto y el del líder popular, Mariano Rajoy. "Tiene narices que tenga que leer su programa electoral en el debate, pero lo hago porque él no lo quiere contar". Con respecto a las críticas sobre su manera de tratar al líder de la oposición como si fuera ya presidente del Gobierno, Rubalcaba ha reiterado que, "a pesar de que intentas recordar poner la coletilla de 'si usted fuera presidente...', a la quinta vez se te olvida".



¿'Vicerresponsable' del desempleo?

Un internauta ha preguntado a Rubalcaba si, ya que Zapatero se ha declarado responsable del desempleo, él se siente 'vicerresponsable' de ello. "Soy responsable de haber estado en un Gobierno que tiene estas cifras de desempleo. Pero creo que sé lo que España tiene que hacer para acabar con esos datos de paro".

En cuanto a las diferencias de sus propuestas con las llevadas a cabo por el Gobierno de Zapatero, Rubalcaba ha reconocido "errores" del ejecutivo al que ha pertenecido, el principal relacionado con el modelo de desarrollo español. "Nuestro fallo fue no pinchar la burbuja inmobiliaria a tiempo, aunque es difícil enfriarla cuando creces al 3%. No es razonable que en 2004 nos gastáramos el doble en deducciones para comprar viviendas que en investigación y desarrollo. Teníamos que haberlo corregido".

Sin embargo, ha defendido otras políticas como los proyectos iniciales del presidente del Gobierno. "El Plan E ha sido responsable de que la industria del automóvil esté ahora como está, y otras inversiones importantes en turismo de que España sea la primera economía turística mundial", ha afirmado.

"He defendido cambios que hace 6 meses no hubiera defendido"



Impuesto a los ricos para acabar con el paro

El impuesto a las grandes fortunas es una de las propuestas más fuertes de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el candidato, esta es la única forma de lograr crear empleo. "La economía española tiene que crecer a un 2% para crear empleo de forma estable, pero eso no va a pasar en los próximos años. Pero no tenemos que esperar a que crezca la economía para crear empleo, tenemos que echar una mano a los empresarios, abaratar la contratación. Por eso les pido a las grandes fortunas un impuesto para financiar la creación de empleo y ayudar a los empresarios".

Como referencia, Francia o Alemania. "En países europeos ya están aplicando este impuesto a los que más tienen y funciona muy bien allí, también lo hará aquí, como cuando importamos el carné por puntos". Además, el candidato pide reducir deducciones fiscales a las grandes empresas para poder implantarlas en las pymes. "Hay que pedir un esfuerzo a las grandes empresas, es la única manera".



Prestaciones por desempleo

En referencia a las declaraciones de Rajoy en Antena 3 sobre las prestaciones por desempleo, en las que el candidato popular aseguró que "va a haberlas", Rubalcaba ha querido hacer una aclaración. "Le contestó a usted una cosa de manual, que va a haber ayudas a los desempleados, para no decir que las va a rebajar, porque es lo que viene en su programa electoral, aunque él no lo cuente".



Además, Rubalcaba ha hablado de la dación de pago: la posibilidad de entregar la vivienda para saldar la deuda de la hipoteca. "Podemos cambiar la Ley Hipotecaria para que la dación en pago, que se usa en EEUU, se utilice en España. Los bancos deben tener la obligación de ofrecer esa fórmula a quien solicite una hipoteca".

Sobre el voto en contra que el PSOE dio en el pasado a esta propuesta, Rubalcaba recuerda que "esta es la crisis de las mil caras, por eso ahora defiendo cosas que antes no había pensado, porque nos estamos dando cuenta de lo que hemos hecho mal y de las políticas que funcionan y las que no".

ETA, fuera de la campaña

Tras pedir en un acto en Euskadi el voto para el PSOE con el objetivo "de asegurar la paz", el candidato ha explicado que eso no significa que si él no gobierna "no vaya a haber paz, aunque apunta la experiencia al frente de Interior da más confianza". Rubalcaba ha apuntado que ha pasado "muchas malas malas tardes soportando barbaridades delante de casa, algunas de miembros muy relevantes del partido del señor Rajoy, pero me lo he callado porque mi obligación era mantener unida la nave".

El corresponsal en España del diario francés 'Le Figaro' le ha preguntado sobre cuál sería su reacción como presidente del Gobierno si el País Vasco realizara una declaración unilateral de independencia. "La democracia es un sistema de reglas. El parlamento vasco no puede tomar esa decisión. Es como si yo decidiera en el Parlamento español que bajo el euro".

"Me gustan los gobiernos con pocos ministros"

"El ministerio no es lo caro, pero a mi me gustan más los gobiernos cortos", ha asegurado Rubalcaba, que ha defendido la importancia de la cartera de Economía en un hipotético gobierno encabezado por él mismo como presidente.

"No he pensado mucho sobre cómo sería mi gobierno, pero sé que no tendría ningún problema en formarlo. Los propios presidentes son hoy en día los ministros económicos, claro que tendré un ministro de Economía muy solvente, pero las decisiones grandes que toma España pasarían por mí, como sucede en el resto de países", ha afirmado Rubalcaba.

"Pondría la mano en el fuego por José Blanco"

"Agradezco a Rajoy que me llamara Pérez Rubalcaba"

El candidato socialista ha bromeado con la forma en que el líder popular se refirió a él en el debate, con sus dos apellidos. "Me gustó en el fondo, mi padre le estaría agradecido porque siempre se quejaba de que el apellido que quedaría en la memoria de la gente sería solamente el de mi madre".

Además, ha asegurado que se defiende con los asesores de imagen pero no le gustan "las piruetas". "Me piden que no vaya siempre con chaquetas azules, pero me gustan. No quisiera que los españoles vieran a un Alfredo Pérez Rubalcaba distinto".

A la pregunta sobre si pondría la mano en el fuego por José Blanco, ha sido rotundo: "Sí, creo que como el tema está en manos de la justicia y solo conocemos algunos detalles de un empresario que está en la cárcel y cuenta no sé qué cosas, vamos a dejar que los jueces actúen. Yo le digo: Se trata de un caso electoral. Si no estuviéramos en elecciones, estaríamos viendo las cosas de otra manera. Y le diré más, cuando pasen, las veremos de otra forma porque sé que José Blanco no ha hecho nada".

Para finalizar, ha 'soñado' que el titular de los diarios el próximo 21 de noviembre, el día después de las elecciones será: "España vota seguro". Rubalcaba defiende este titular ya que, "el empleo no se va a arreglar en un mes ni en dos ni en tres, pero lo arreglaremos y garantizaremos la seguridad vital de la gente, que es lo que importa".