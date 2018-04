Rubalcaba: "Rajoy forma parte de un coro amplio que lidera Aznar"

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha identificado hoy al PP y a su líder, Mariano Rajoy, con "la derecha de la derecha" y ha dicho que forma parte de un "coro amplio" que lidera el expresidente José María Aznar, que siempre aparece cuando hay una campaña electoral.

Rubalcaba ha participado en un mitin en Valladolid, junto al candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Óscar López, y el aspirante a la Alcaldía vallisoletana, Óscar Puente. El también ministro del Interior ha criticado el silencio de Rajoy ante declaraciones "abyectas" como las del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien dijo ayer a los magistrados del TC que han decidido sobre Bildu que desde Madrid, "con escolta y buen sueldo, es muy fácil decir que Batasuna se presente y quedar de demócrata mundial". "Quien calla, otorga", ha sentenciado Rubalcaba, antes de añadir: "O Rajoy no manda o no puede o no quiere callarles.

Yo creo que no quiere callarles". A Rajoy le ha acusado además de tener una única propuesta, la de pedir elecciones anticipadas, pero le ha querido dejar claro que no va a haber adelanto electoral y que el PSOE agotará la legislatura.

Rubalcaba ha aplicado lo que él llama "el método Rajoy" para todo lo demás, que consiste en que lo mejor para que una idea no se trunque es no decirla y lo mejor para que una propuesta no falle es no hacerla. Y, ahora que le ha "dado por las canciones", ha recitado una letra de Serrat adaptada al líder del PP: "Uno de mi calle me ha dicho tiene un amigo que conoce a un tipo que una vez oyó a Rajoy hacer una propuesta".

Ha ironizado además sobre el lema de campaña del PP, "Centrados en ti", para asegurar que a la frase la falta "una coma y una palabra: centrados en ti, Zapatero". El vicepresidente ha puesto el acento en la trascendencia de las elecciones del próximo día 22 y ha constatado que lo que está en juego es "si el estado del bienestar alcanzado entre todos pasa a ser un pálido reflejo del siglo XX o es una realidad pujante en el siglo XXI".

A este respecto, ha advertido sobre los peligros de la abstención, hasta el punto de señalar que es el mayor adversario de los socialistas en estos comicios, incluso más que la derecha. Tras incidir en que el PP prefiere el "juego sucio y la bronca del 'y tú más'" porque se defiende mejor en un terreno embarrado, ha avisado de que esa situación retrae a los votantes socialistas y les hace quedarse en casa el día de las elecciones.

Por eso, ha pedido a sus compañeros que no caigan en ese juego y que a cada insulto respondan con una propuesta. Como otros dirigentes del PSOE, Rubalcaba se ha quejado de la utilización por parte del PP de medios como Telemadrid, cuyo único programa -ha dicho- es "Telemaratón de sectarismo", o Canal 9, que "saca a Camps como si fuera Teresa de Calcuta con corbata". "No es sólo un problema de caradura, que también, es sobre todo cuestión de amedrentar, asustar.

El que toque al PP se va a enterar. Cuidado conmigo. Y si alguien se arruga, pues sacan sus ventajas", ha remachado. También ha defendido las políticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha apostado por una gran labor pedagógica, porque "cuánto más difíciles están las cosas y más duras son las medidas que hay que tomar -ha argüido-, más hay que explicarlas".

Unas medidas, según su criterio, que permitirán a España superar la crisis económica y comenzar a crear empleo, razón por la cual Rajoy "no hace más que pedir el final del partido", porque se ha dado cuenta de que cada paso que se da hacia la recuperación es un paso atrás para él en el camino a la Moncloa. Incluso ha retado al PP a comparar los ocho años de Gobierno de Aznar con los siete que lleva Zapatero "en lo que quieran", desde gasto sanitario hasta becas, pasando por salario mínimo interprofesional o inversión en investigación y desarrollo.

Los socialistas ganan en todo, según Rubalcaba, y en algunos además "por goleada". Reconocido madridista, Rubalcaba ha bromeado al recordar que Zapatero le dio un "pellizco" ayer al líder de los socialistas castellanoleoneses, porque el presidente del Gobierno "está muy crecido con la cosa del Barça y esto".