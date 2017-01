¿Son machistas los videojuegos? Así lo asegura un estudio

El sexismo también está presente en los videojuegos. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, el cual se ha puesto a revisar las carátulas y personajes que aparecen en los videojuegos.

En el caso de las mujeres, el 95% de las que aparecen en portada son jóvenes y hermosas, siendo además hipersexualizados uno de cada cinco personajes femeninos. Además, un 16% las mujeres que aparecen en portadas de videojuegos, se muestran dependientes de un hombre, otra seña sexista que puede llegar a influír en los consumidores.

Bayonetta 2 | Defconplay

Aún siendo muy altos estos porcentajes de hipersexualización de personajes femeninos en videojuegos, lo cierto es que en los últimos años se ha notado un descenso en el consumo de títulos con estas características, algo que podría también servir de remedio de cara a las empresas productoras de software éticamente cuestionable.

El estudio concluye conque es alarmante esta difusión de estereotipos de objeto sexual y de mujer dependiente en el sector de los videojuegos, motivo por el cual ya han realizado una denuncia formal ante la justicia. La pregunta en el fondo es, ¿son los videojuegos como Bayonetta o Lollipop Chainsaw machistas y sexistas? Los tribunales tendrán la última palabra.

Un estudio basado únicamente en portadas

Cabe destacar que el estudio del que hemos hablado sólo está basado en las portadas de videojuegos, de tal forma que no contempla el contenido medio de cada juego. Si bien los personajes femeninos en portadas de videojuegos suelen aparecer hipersexualizados, no es menos cierto el hecho de que buena parte de los personajes femeninos en videojuegos no se muestran con tal hipersexualización.

Rise of the Tomb Raider | Square Enix

Por otra parte, también si nos fijamos en los diferentes protagonistas de franquicias, nos encontramos conque el número de protagonistas femeninas es bastante inferior al de protagonistas masculinos. Sagas como Tomb Raider, Metroid, Mirror's Edge o Bayonetta son los ejemplos más recurrentes en cuanto hablamos de personajes femeninos de éxito en los videojuegos, demostrando lo poco habitual que un videojuego con protagonista femenino se convierta en una saga de éxito.

Clasificados por edad y contenidos

Pese a que nos podemos encontrar con varios videojuegos que hipersexualizan tanto a personajes femeninos como a masculinos, cabe destacar que estos suelen contar con una etiqueta que desconseja su compra para menores de edad. Especialmente utilizadas son las etiquetas de juego no recomendado para menores de 16 y 18 años, simbolizadas con un "+16" y un "+18" en las carátulas de los videojuegos.

Pero además de esto, también en la parte posterior de la carátula podemos encontrarnos con una serie de símbolos que también indican algunos de los contenidos peligrosos, especialmente para los menores de edad. Estos símbolos indican que un videojuego contiene violencia, discriminación, drogas, apuestas, lenguaje soez, miedo, juego en línea o incluso sexo.

Sencillamente inseparables... | Lollipop Chainsaw

De esta forma, si bien hay videojuegos con contenidos éticamente cuestionables, también no es menos cierto que estos están bien diferenciados, de una forma mucho más detallada que en el cine, la música o los libros, en donde también podemos encontrarnos con contenidos similares, siempre dentro de las limitaciones de cada arte.