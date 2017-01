Las 10 claves por las que debes comprar Switch, la nueva y sorprendente consola de Nintendo

Tenemos fecha de lanzamiento, precio y el catálogo de juegos que podremos disfrutar en los próximos meses en Nintendo Switch. La nueva consola de la compañía japonesa ha sorprendido a propios y extraños con una plataforma con la que recuperará la confianza de los jugadores, pero también encandilando a los que todavía no se habían atrevido a dar el salto a Nintendo.

Es por ello que teniendo sobre la mesa todo lo necesario para saber si debemos, o no, lanzarnos a la piscina con Nintendo Switch exponer los diferentes motivos por los que la consola no debe de faltar en nuestra colección a partir del mes de marzo.

Una consola diferente

Nintendo Switch | Nintendo

Si por algo se ha caracterizado Nintendo es por la creación de experiencias de juego y plataformas bien diferenciadas con respecto a sus competidoras Xbox y PlayStation. Switch vuelve a ser una consola revolucionaria al mismo nivel que Wii, pero conservando la esencia para los jugadores más ligados a la compañía desde hace años y por supuesto también el usuario hardcore.

Calidad en sus juegos exclusivos

Super Mario Odyssey | Nintendo

Puede que los títulos de Microsoft y Sony a nivel exclusivo siempre se haya puesto en tela de juicio. No ocurre igual con las obras de Nintendo. Con Wii U tuvimos ejemplos tan claros como Mario Kart 8 o el sobresaliente Splatoon; Wii hizo de forma idéntica con Super Mario Galaxy. Nintendo Switch no iba a ser menos y no sólo con desarrollos de la propia compañía, sino también de empresas third-party.

Movilidad, juega donde quieras

Mario Kart 8 para Nintendo Switch | Defconplay

El concepto de Nintendo Switch no es sólo ofrecer una plataforma de sobremesa, sino también una máquina portátil capaz de garantizar una experiencia en cualquier lugar de la misma manera que tenemos en la comodidad del sofá de nuestra casa. ¿Puede pedirse más?

Total apoyo de las compañías

FIFA 17 | EA

WiiU fue muy criticada porque, aunque los títulos desarrollados por Nintendo gozaban de una calidad justificada, poco a poco las compañías third-party se alejaron de la sobremesa, quedando ésta incluso relegada a ports de mala calidad. Switch por el contrario tiene el total apoyo de las compañías y estudios más importantes de la industria, From Software, creadores de Dark Souls; o Ubisoft son algunos de ellos.

Una consola para todos

Nintendo Switch | Defconplay

Lo hemos mencionado por encima líneas atrás, pero queremos hacer especial hincapié en este apartado. Olvidaos de que Nintendo es una consola centrada en hacer videojuegos únicamente para los más pequeños. Switch demuestra que es una opción viable para los jóvenes de la casa, para usuarios casuales pero en especial enfocada en los asiduos jugadores; esos que disfrutan de los videojuegos de corte adulto, durante varias horas frente a la pantalla o completas experiencias online.

Precio

Imagen de una cartera | Archivo

¿Qué consolas de sobremesa pueden decir que, recién llegadas al mercado, cuestan menos de 350 o 400 euros? Además de los puntos anteriormente citados, Nintendo Switch saca pecho en el mercado con un precio que se presenta no sólo como tentador para todos los interesados en la máquina, sino también como competencia directa de PlayStation 4 y Xbox One.

Un 2017 prometedor

Link en Zelda: Breath of the Wild | Defconplay

Si una cosa ha dejado clara Nintendo Switch es que el presente año pinta prometedor. Tenemos que atender a que el día de su lanzamiento tendremos entre nosotros The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Algo más tarde, en verano, llegará Splatoon 2; y por si fuera poco hacia finales de año aterrizará nada más y nada menos que Super Mario Odyssey. A todo ello sumad los diferentes juegos que llegarán a lo largo y ancho de 2017 y todavía sin anunciar.

Un mando entre lo clásico y lo revolucionario

JoyCon | Nintendo

El mando de Nintendo Switch, el JoyCon, está a medio camino entre lo clásico y lo revolucionario, no se queda en tierra de nadie. Nintendo ha apostado por garantizar un control cargado de posibilidades gracias a conceptos similares a la tecnología háptica o una mayor precisión en el movimiento; pero también cumplir las expectativas de los usuarios más clásicos. Tu eliges cómo jugar.

3 tipos de consola en 1

Nintendo Switch | Nintendo

Aunque ya hemos mencionado que Nintendo Switch es una plataforma que puede disfrutarse de manera portátil, es imposible dejarnos las diferentes “maneras” que también tenemos de jugar a sus títulos. Y es que además de poder llevarnos la consola a cualquier sitio, Switch nos permite jugar con nuestros amigos en la pantalla y los dos JoyCon; o bien optar por el estilo clásico en nuestra TV.

Un servicio online que promete sorpresas

Splatoon 2 | Defconplay

Vale, puede que el que Nintendo anunciara que el servicio online de Switch será de pago no ha convencido a un sector de los fans de la compañía, pero tranquilos. La compañía no se limitará a ofrecer simplemente el servicio para disfrutar de la vertiente online en sus títulos, sino que éste vendrá cargado con varios juegos gratis mes a mes; aplicaciones y mucho más. ¿Verdad que ahora no suena tan mal?