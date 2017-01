5 características ocultas que no conocías de Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo

Nintendo Switch ya tiene fecha de lanzamiento, 3 de marzo. La nueva consola de Nintendo promete recuperar la ilusión del jugador clásico de la compañía con algunas de las franquicias más destacadas, estar en la lucha por el terreno gráfico pero también ofrecer capacidades únicas de juego.

Precisamente ésta fue una de las características que protagonizaron la conferencia de Nintendo la pasada semana. Con el aluvión de juegos que tuvimos en el evento, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 o Super Mario Odyssey entre otros muchos, no es de extrañar que muchos de vosotros os sintáis perdidos ante las posibilidades que pudiera ofrecer Switch. Y no, no estamos precisamente ante una máquina clásica como lo que podamos encontrar en PlayStation 4 y Xbox One.

Dicho esto, vamos a repasar algunas de las características que harán de Nintendo Switch una plataforma de sobremesa diferente al resto y con interesantes propuestas a la hora de jugar.

Adiós a la vibración de toda la vida, hola vibración HD

JoyCon | Nintendo

El nombre Vibración HD puede que no os diga nada, pero ya os adelantamos que va a ser uno de los conceptos más demandados por los jugadores de cara a los lanzamientos de Switch. Hablamos de una tecnología que será capaz de mapear todos y cada uno de los puntos del mando para ofrecer vibración sólo dónde ésta es requerida. Por ahora el juego 1-2 Switch será quien saque más partido de ella, habrá que ver si los desarrolladores se animan a introducirla en sus proyectos.

Pantalla con tecnología háptica

Nintendo Switch | Defconplay

Si bien los JoyCon introducirán la vibración HD así como la tecnología háptica con la que notar cada vibración de los diferentes elementos con los que interactuemos, la pantalla también añadirá este interesante elemento. ¿Cómo? Pues nada más y nada menos que permitiendo que la pantalla se encargue de ofrecer distintas texturas y rugosidades.

Hasta 8 jugadores en una misma pantalla

NIntendo Switch | Nintendo

Si echabais de menos las partidas como las de antaño en las que podíamos en el caso de Nintendo 64 conectar hasta cuatro mandos, enhorabuena, Nintendo Switch permitirá todo eso y mucho más. La nueva consola de la compañía japonesa nos dejará tener hasta 8 personas en la misma pantalla mientras disfrutamos a juegos como Mario Kart 8 Deluxe, ahí es nada.

Volvemos a los cartuchos, una sabia decisión

Nintendo Switch | Nintendo

Llevamos muchos años en los que formato CD, DVD y ahora Bluray se ha asentado. Estamos acostumbrados a abrir la caja de nuestro juego e introducirlo en la consola de turno, aunque eso sí, teniendo cuidado ante la posibilidad de rallarlo. Aunque tienen sus ventajas, no cabe duda de que también ofrecen puntos en contra. Nintendo Switch apostará de lleno por los cartuchos, ¿es una opción viable? Sí. Optar por los cartuchos tiene más puntos positivos que negativos en especial si atendemos a no encontrarnos con tiempos de carga, decir adiós a un formato físico bastante incómodo además de garantizar una lectura de datos casi inmediata.

Una potente cámara infrarroja en la palma de tu mano

Mandos Joy-Con de Nintendo Switch | Nintendo

No han sido pocas las veces que hemos mencionado el mando JoyCon a lo largo de este artículo. No es para menos si tenemos en cuenta las capacidades del nuevo periférico de la compañía. Cabe destacar que para muchos ha pasado por alto que el JoyCon derecho incluya una cámara infrarroja, sí, habéis leído bien. Por poner un ejemplo, la cámara será capaz de detectar cada uno de los gestos de nuestra mano en un juego como ‘piedra-papel-tijera’.