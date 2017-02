Fallece en directo mientras juega en un acto benéfico

Brian ‘Poshybird’ Vigneault es uno de los jugadores o streamers más conocidos del popular juego World of Tanks, un título multijugador en el que debemos de ponernos a los mandos de increíbles tanques de la 2º Guerra Mundial. Por desgracia, Brian fallecía hace unos días en pleno directo cuando se encontraba realizando uno de sus habituales streamings.

En esta ocasión, Vigneault quiso ir un poco más allá; por lo que para la ocasión optó por realizar un directo de 24 horas seguidas jugando y en el que todo lo recaudado mediante las donaciones de los usuarios fuera a parar a causas benéficas. Con lo que nadie contaba era con que el popular streamer falleciera en plena partida debido a un fallo cardiaco.

Uno de los moderadores del directo conocido como Sorelor, informó que “Brian se levantó para fumar y volvería en seguida; al pasar los minutos y comprobar que no regresaba pensamos que se había quedado dormido”. Varios vídeos recopilados muestran el momento preciso en el que el padre de 35 años comienza a encontrarse realmente fatigado y exhausto por la larga sesión de juego.

La policía de Virginia está actualmente investigando el caso después de que ésta fuera avisada por Sorelor, no ofreciendo por ahora detalles al respecto sobre la muerte de Brian. Desde Wargaming, desarrolladores de World of Tanks, han comentado “estar profúndamente afectados por la pérdida del streamer, un gran jugador del juego y activo en la fundación Make a Wish. Queremos mostrar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”.