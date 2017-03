El videojuego en el que podrás encontrarte con la verdadera Rihanna y otras celebrities

No son pocas las celebrities que han mostrado su pasión por juegos como Pokémon GO, algo que ya tratamos en su momento. No obstante, el título de Niantic es en cierta manera sencillo de jugar si atendemos a que sólo necesitamos como plataforma nuestro dispositivo móvil ya sea Android o iOS.

Pero, ¿qué ocurre con otras plataformas como las consolas o el PC? Éstas requieren de un mayor tiempo a modo de inversión y por supuesto dedicación. Pues sí, numerosas celebrities, muchas de ellas os sorprenderán, no han ocultado estar auténticamente enganchadas a títulos que ni en el mejor de los casos hubiéramos soñado.

Aquí no termina la historia pues algunos jugadores aseguran haberse cruzado con actrices o cantantes de primer renombre. A continuación tenéis una completa lista de las celebrities que confirman disfrutar de los videojuegos.

Cameron Díaz

Cameron Diaz | seestrena.com

La protagonista de películas como Los Ángeles de Charlie o Sex Tape ha asegurado ser una auténtica fan de World of Warcraft, el popular MMO de Blizzard. Y es que la bella actriz también ha caído rendida a los encantos del este más que aclamado juego multijugador.

Megan Fox

Megan Fox en una premiere | Gtres

Cameron Díaz no ha sido la única que confiesa sentirse atrapada por el universo de World of Warcraft. Megan Fox también ha sucumbido a la jugabilidad y adicción de la obra de Blizzard. En más de una entrevista declaró que “es enfermiza la adicción que tengo con el juego”.

Mila Kunis

La actriz Mila Kunis en una imagen de archivo | EFE

Entre los millones de jugadores que Blizzard ha congregado en World of Warcraft seguimos sumando celebrities. Otra de ellas es Mila Kunis, quien entre risas confesó en una entrevista caer presa de WoW. Además presumió de personaje al declarar que tenía un mago con nivel 400 en sastrería. ¡Ahí es nada!

Kate Beckinsale

La actriz Kate Beckinsale | seestrena.com

Mila Kunis, Cameron Díaz… si la lista de aficionadas a World of Warcraft os parece escasa en cuanto a celebrities, esperad que todavía tenemos más. La protagonista de Underworld, Kate Beckinsale, también se autoproclama fan incontestable de WoW. Algunos jugadores han llegado a encontrar en el servidor americano Korgath. ¿Te imaginas recorrer con ella la tierra de Azeroth?

Rihanna

Rihanna en una imagen de archivo | EFE

Entre disco y disco, así como conciertos, la propia Rihanna también saca tiempo para jugar a World of Warcraft. Tal y como ya os adelantábamos al comienzo del texto, la lista de celebrities que confiesan ser acérrimas seguidoras del MMO es bastante extensa. A Rihanna en concreto se la ha visto incluso comprando periféricos enfocados 100% al público de PC más hardcore con el fin de sacar el máximo partido de sus habilidades.

Stoya

Stoya | GettyImages

El cine para adultos también cuenta entre sus filas a fieles seguidoras de World of Warcraft. Una de ellas es Stoya, quien declaró en una revista que entre escena y escena siempre dedicaba unos minutos a echar un vistazo a su personaje en el juego de Blizzard. Ver para creer.