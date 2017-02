Pokémon legendarios, intercambios… ¡ya está aquí el Pokémon GO perfecto!

Pokémon GO ha sido uno de los mayores bombazos del pasado 2016, convirtiéndose además de la mayor búsqueda de Google, ser una aplicación que ha congregado a más de 50 millones de personas en todo el mundo.

No obstante, desde hace unos meses no son pocos quienes se quejan de que el título necesita nuevos aires en lo que a elementos jugables y opciones se refiere. La comunidad de Pokémon GO, y que hasta una nueva y gran actualización por parte de Niantic sigue fiel al título, se ha lanzado al “desarrollo” de las nuevas características

Ideas Pokémon GO | Albert Choi

Entre algunos de los elementos a implementar destacan por ejemplo más criaturas de Nueva Generación, concretamente la segunda y que hace unas horas quedó confirmada por la propia Nintendo. Albert Choi, el encargado de llevar a cabo tales conceptos también ha querido ir un paso más allá.

Varias bayas nuevas o la personalización de nuestro avatar estarán disponibles para la nueva actualización del juego; pero el artista también ha soñado con uno de las opciones que más pasiones levanta: los intercambios. Si por algo se popularizó Pokémon es la posibilidad de intercambiar criaturas con nuestros amigos, ¿cuándo veremos algo similar en Pokémon GO?

¿Y qué hay de los Pokémon Legendarios? Este sigue siendo uno de los puntos flacos del producto de cara a ampliar nuestra pokédex. Albert no ha querido que los Pokémon más poderosos se queden fuera de las ideas, es por ello que mediante conceptos como cebos especiales sea posible dar con estas criaturas.

Como podéis ver en las imágenes, no cabe duda de que se le ha echado imaginación a este nuevo concepto o giro que tomaría Pokémon GO de cara a ampliar la experiencia para el jugador. Eso sí, ¿alguién duda de que Niantic no pudiera incluir todas estas características y alguna que otra sorpresa?

Pokémon GO, la app de 2016

Fue el videojuego que rompió récords el pasado año y que una vez más, está de actualidad gracias a una nueva entrega de premios, los conocidos como Crunchies Awards. Por supuesto, hablamos de Pokémon GO. El videojuego de Niantic se impuso en la gala a todas las APP nominadas al premio de mejor APP del año, teniendo en cuenta todas las publicadas en 2016.

En la entrega del premio, los creativos de Niantic aseguraron que, pese a que su aplicación ha experimentado una gran bajada con el tiempo (algo que suele ocurrir con las modas), esperan volver a darle pronto un impulso a Pokémon GO con actualizaciones que llegarán muy pronto al juego. Por supuesto, muchos fans están deseosos de que algún día sean lanzados los Pokémon legendarios o incluso que se puedan capturar todos los Pokémon de segunda generación, dos cosas que aún a pesar de haber transcurrido 7 meses desde el lanzamiento de este videojuego, siguen sin llegar.

Pokémon GO actualmente está celebrando el San Valentín aumentando notablemente la probabilidad de que aparezcan algunos Pokémon como Clefable o Chansey, así como dando mayores recompensas a los jugadores que siguen capturando Pokémon en la aplicación de Niantic. Como han dicho los propios creadores en la recepción del premio, esperamos que dicho premio se convierta también en un revulsivo de cara a que la gente vuelva a jugar a Pokémon GO con más ganas.