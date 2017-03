¿Cuál es el verdadero Pikachu? Demuestra que eres un experto en Pokémon

Pokémon lleva ya a sus espaldas 21 años tras el lanzamiento original de sus primeros videojuegos, allá por el año 1996. Pese a que en su día, prácticamente nadie confiaba en ella, el tiempo ha demostrado que no solo valía la pena lanzar aquellos videojuegos, sino que más tarde Pokémon se convertiria en un auténtico fenómeno de masas.

Pikachu, Charizard, Tauros, Mewtwo... podríamos nombar centenares de especies de Pokémon, que los fans las conocen todas (y eso que son 800). Pero precisamente el hecho de que haya tantas, también distrae un poco nuestra mente y nos llega a confiarnos cuando se nos pregunta alguna. Hoy os traemos un curioso test de preguntas en Defconplay, en el cual debéis agudizar vuestra vista para distinguir si os mostramos Pokémon en su diseño original, en su versión shiny o directamente, en otra versión que no exista en los juegos originales (fake).

Aprendiendo a distinguir los colores de un Pokémon

A partir de la segunda generación de Pokémon, llegaron los conocidos como "pokémon shiny", especies de Pokémon con un color diferente que muy raramente aparecían en los videojuegos. En un principio muchos llegamos a pensar que se trataba de un error de estos títulos, pero no, estaban diseñados en forma shiny a propósito.

Litten Shiny | Defconplay

¿Y en qué se diferencian estos Pokémon? Pues básicamente en el color, y ojo, no siempre cambia el color por completo. Hay casos como el de Gyarados, que es muy cantoso al cambiarse de color azul a rojo, pero otros Pokémon como Foongus apenas se nota, pues solo cambia la zona "dorsal" de su cabeza, lo cual es imposible de apreciar si miramos al Pokémon de frente. También hay casos en los que el color del Pokémon apenas cambia, llegando a utilizarse un tono más claro u oscuro según qué situación.

Por suerte, en los videojuegos siempre nos aparece un brillo que los hace diferenciar, por lo que en pocas ocasiones se nos podrá escapar alguno.

Diferentes formas y Pokémon no oficiales

Los Pokémon pueden llegar a tener muchas formas diferentes, y ojo, aunque puedan cambiar en color, igualmente cada forma tiene su recolor shiny.

Por otra parte están los Pokémon "no oficiales", los cuales han salido en videojuegos que no pertenecen a la saga principal. De esta forma tenemos por ejemplo a Mewtwo Oscuro de Pokkén Tournament o incluso los diferentes colores de los Pokémon que aparecen en la serie Super Smash Bros., los cuales están buscados para diferenciar a los personajes, no respetando los colores que originalmente buscaron sus desarrolladores.

Blanca, junto a varios Pokémon shiny | Defconplay

Por último están también los Pokémon creados por fans, en Internet hay muchas competiciones y fanarts con diseños de Pokémon con los colores cambiados. De hecho, no son pocas las ocasiones en las que nos encontramos con fakes que intentan confundir a los jugadores para hacer creer que un Pokémon nuevo cuenta con una versión shiny con los colores que se ha inventado. Sin duda, para distinguir estos Pokémon solo hay una forma: esperar a ver la confirmación oficial del color del Pokémon en cuestión.