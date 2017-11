Zidane: "Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles, la vida es esto"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que le gusta afrontar "retos difíciles" al ser preguntado por el estado anímico de sus futbolistas antes de medirse al Tottenham en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Estamos bien física y anímicamente. La gente puede pensar que después de una derrota estamos mal, pero es al contrario. Pensamos en el Tottenham y estamos bien", insistió. "Estamos preparados para hacer un gran partido en un gran escenario y ante un gran rival", añadió el técnico francés en la rueda de prensa previa al choque de 'Champions'.

Antes de abordar el partido frente a los 'Spurs', Zidane fue preguntado por LaLiga y la diferencia de ocho puntos respecto al Barcelona. "Estoy igual, como siempre. Tengo la misma ilusión, la misma pasión. Para mí lo más importante es el trabajo. Sabemos que ahora tenemos un momento complicado, pero me gustan estos retos. Tenemos un buen partido mañana para volver a ganar y lo intentaremos. Me gusta cuando las cosas se ponen difíciles. La vida es esto y queremos ganar otra vez", dijo.

"Esto es fútbol, pero cuando se pierde siempre es por algo. Seguramente no lo hicimos muy bien (ante el Girona). "Sobre todo porque nos pusimos por delante y nos remontaron. Son detalles, el otro día nos sorprendieron y ya está. Pasó y ya. Ahora tenemos un partido para pensar y volver a hacer lo que nosotros sabemos. No va a cambiar nada en nuestra mente. Queremos darlo todo e intentar ganar el partido", agregó Zidane.

Enfrente, este miércoles, estará un Tottenham que también busca el primero puesto del grupo. "Es un rival bueno, yo creo que lo que queremos ver es un buen partido y nos gustan esta clase de partidos. No será sin complicaciones, como siempre en la Champions, pero estamos preparados para hacer una buena actuación", espetó antes de ser preguntado por la magia que envuelve a Wembley, escenario del encuentro .

"Los jugadores notan donde están. Además es un estadio muy bonito para jugar al fútbol. No sé cuantos espectadores habrá mañana pero es un partido muy bueno. Eso sumado a este estadio es bonito. Yo jugué en el otro. Era una sensación muy buena. Mañana no tendré la suerte de jugar, pero los jugadores sí", bromeó al respecto.

Elogios a Pochettino

Además, Zidane elogió a su homólogo en el banquillo de los londinenses, terceros en la Premier League. "Está haciendo un trabajo excepcional. El Tottenham tiene posibilidades de aspirar a más, lo está haciendo muy bien con sus jugadores. No es porque lo diga yo, sino que los resultados hablan por él", comentó.

Por último, Zidane explicó que no puede pensar en el plan de Pochettino para el partido de este miércoles. "Atacar a tres defensas no es más complicado. Hay equipos que juegan con cinco, cuatro o tres, pero mañana lo veremos. No sabemos lo que harán. Puede haber una sorpresa, veremos", finalizó el preparador merengue.