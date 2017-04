Xabi Alonso: "Temo muchas cosas del Real Madrid"

Xabi Alonso, centrocampista del Bayern Múnich, no ocultó su emoción al volver a pisar el estadio Santiago Bernabéu, donde aseguró se medirá al "mejor equipo del mundo", un Real Madrid ante el que dijo tienen que ser valientes para remontar la eliminatoria.

"Estoy emocionado por volver al Bernabéu. Sabía que en algún momento iba a ocurrir y lo estaba deseando. Me centraré en el trabajo y nos medimos al mejor equipo del mundo. Darle la vuelta a la eliminatoria es un desafío para nosotros, nuestro gran objetivo. Sabemos que va a ser difícil pero vamos a luchar por ser mejores", manifestó en rueda de prensa.

Xabi Alonso aseguró que "llega en un gran momento" para el Bayern el partido en el Santiago Bernabéu, una vez olvidado lo ocurrido en el Allianz Arena.

No se fía un pelo

"Tenemos que ser un equipo valiente, no podemos venir aquí a especular porque ahí el Real Madrid es letal y no perdona. Tenemos que hacer un partido muy completo y ojalá nos acompañen los detalles porque puede pasar de todo. Son noventa minutos en los que tenemos que hacer un gran partido. Ojalá podamos pasar", deseó.

Xabi Alonso mostró máximo respeto por su antiguo equipo, al que como el técnico italiano Carlo Ancelotti conoce a la perfección y sabe en qué momentos te puede hacer daño.

"Temo muchas cosas del Real Madrid. Nos conocemos muy bien pero por mucho que los conozcas y por mucha sensación buena que tengas jugando ante ellos, cuando controlas el partido y te sientes en ventaja, ellos con muy poco te hacen daño. Es difícil controlarlos. Ojalá tengamos ese acierto y la suerte de que ellos no tengan un día acertado y podamos marcar dos goles. Sabemos que uno de ellos no cambia demasiado la cosa y seguiremos vivos", opinó.

¿Jugará Lewandowski?

No se mojó Xabi sobre la participación como titular de Robert Lewandowski. "Está en la mano de Ancelotti, a ver que os dice", bromeó. Y mostró mucho cariño al recordar su pasado en el Real Madrid y lo que sintió al volver a pisar el Bernabéu. "Tengo una sensación especial. El Bernabéu fue mi estadio cinco temporadas, disfruté mucho aquí y viví grandes cosas en mi carrera. Le tengo un cariño especial", confesó.

Por último, no se mojó sobre quien será el sustituto de Gareth Bale en el Real Madrid. "No sabemos si jugará Isco o lo hará Marco Asensio o James. Eso el único que lo sabe es Zidane. Depende de quien elija cambian las características del Real Madrid porque tienen cualidades distintas, pero nos conocemos muy bien y no hay secretos".