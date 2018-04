Varane: "No iremos a por el 0-0 contra la Juventus"

El francés Raphael Varane aseguró que ve a Jesús Vallejo preparado para disputar sus primeros minutos en la Liga de Campeones, en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Juventus, y en condiciones físicas para suplir las bajas de Sergio Ramos y Nacho Fernández.

"Jesús es un buen jugador, no tiene experiencia en esta competición pero tiene calidad. Por lo que he visto en el entrenamiento estará bien, no sé si jugará pero si lo hace tiene la confianza de todos", manifestó en rueda de prensa. Varane mostró todo su apoyo a su compañero y le transmitió confianza.

Consciente de la importancia del partido

"Es un jugador que siempre está muy concentrado, que sea joven o no da igual lo importante es que el grupo crea en él y si tiene que jugar seguro que lo hará bien". Ante la ausencia del capitán Sergio Ramos por sanción, Varane tendrá que ejercer de líder de la zaga, sea con Vallejo de pareja o con el brasileño Casemiro.

"Tengo que hacerlo muy bien, rendir a un alto nivel tengo. Tengo una personalidad muy clara, se como ayudar a mis compañeros y al equipo. Tendré que hacerlo como Sergio Ramos, gritar y estar atento a todo. Lo haré con mi personalidad para que sepan mis compañeros que pueden contar conmigo y ser muy competitivo", afirmó.