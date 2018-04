Sergio Ramos: "La Champions equivale al doblete o incluso más"

Partido ante el Bayern

"Tener la oprtunidad de poder volver a jugar una final es un extrta. Sabemos lo que signfica poder disputarla. Estamos a un pasito de pisar el estadio de Kiev".

¿Comentarios del Bayern diciendo que sois un equipo vulnerable?

"No, nosotros tenemos el máximo respeto a todos. Pero me es indiferente los comentarios de un jugadores o la prensa... Nosotros somos más de hablar en el campo. La historia del Real Madrid está ahí. Y eso es imborrable. El que tenga dudas que tire de archivo. No nos conformamos con ganar en Múnich y partimos desde el cero a cero mañana".

¿Tercera Champions seguida? ¿Más que un doblete?

Depende para quien... Sé por donde va tu pregunta. Es un gran año para el Barcelona. El Barça ha hecho doblete y creo que es un gran éxito para ellos. Ganar la Champions tiene ese plus que equivale a esos dos y quizás un poco más, depende de a quién preguntes. Sería una gran temporada los dos".

¿Pese al resultado estáis en guardia? ¿Cuál es la sensación?

"Por supuesto, y después de los últimos resultados esa experienca de lo malo siempre se aprende hasta más que de las buenas. Pese al buen resultado de la ida, creo que lo más importante es enfocar el partido desde el 0-0. Queremos defender el título y volver a ganar el duelo ante los alemanes que no va a ser nada fácil".

¿Pasillo? ¿Se mantiene la intención de no hacerlo?

"Lo que dice Zizou va a misa. Le estamos dando demasiado revuelo al pasillo. Ellos tienen el título de Liga y el pasillo es inidferente para ellos. Que disfruten el título y nostoros a los nuestro, a intentar eliminar a los alemanes y defender el titulo en Kiev".

¿Cómo te adaptas a un cambio de posición en la defensa?

"Lo mismo me toca. Llevo ya unos años de central pero sí que es cierto que después de años de lateral tengo esa facilidad de adaptación. pero es el míster el que tomará la decisión con la baja de Carvajal. He tenido pocas ocaciones estos años pero no he tenido problemas para adaptarme, pero prefiero estar de central".

¿Cuál es la Champions de la que te sentirías más orgulloso?

"Yo le doy importancia a todo. Estamos haciendo fácil lo prácticamente imposible. Nadie había ganado dos seguidas... Es un extra de motivación para el equipo y el grupo. Quizá le demos el valor que tiene cuando muchos de los que estemos ahora no estemos ya".

¿Afición?

"Aprovecho para hacer un llamamiento a la afición. Las grandes citas históricas también se han construido siempre con la afición. He vivido noches mágicas y he sentido ese calor de la afición".

¿Partido de ida?

"Esa es una de las virtudes del Real Madrid actual. Estudiamos muy bien dónde podemos hacer daño a los rivales y queizás el Bayern después del 1-1 tenía que ir a por el resultado, estando compactos atrás podíamos hacer daño a la contra y así pasó. Nos llevamos un resultado muy bueno. El plantemaineto de mañana va a ser muy similar. Ojalá podamos aprovechar las contras y mantener la seriedad defensiva".

¿Se saborea más la Champions tras los primeros años de tu carrera?

"Bueno, yo si que saboreo mucha la Champions porque después de tantos años que siempre caíamos eliminados en octavos estar ocho años en semifinales es un premio. Si le añades tres Champions es una maravilla. Quizás haya gente que piense que seamos invencibles y para nada. Un día le tocará a otro ganar la Champions. Yo lo disfruto con un cariño especial".

¿Marco Asensio?

"Hombre, le deseo un futuro en el Real Madrid porque será bueno para él y para el equipo. Asensio ya es una ralidad. Llegar es difícil pero mantenerse mucho más. Puede ser un grandísimo jugador durante muchos años".

¿Cuánto ha cambiado Marcelo?

"Desde que llegó te puedo contar mil anécdotas. Marcelo se ha hecho grande aquí. Es un grandísimo jugador y ha ganado casi todo lo que se puede ganar. Ojala podamos disfrutar de ese gran nivel que está mostrando".

¿Qué tiene Zidane?

"Creo que los resultados hablan por Zidane. Me tengo que rendir en halagos porque es un grandísimo entrenador y estamos orgullosos de que sea él el que lidere este barco. Cuando tira de palmarés calla muchas bocas".