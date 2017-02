En directo: PSG - Barcelona en Antena 3 y Atresplayer

El FC Barcelona visita al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, una eliminatoria que tiene precedentes, historia y morbo como el hecho de que el nuevo equipo de Unai Emery, aciago ante los blaugranas, buscará revancha en su camino a la gloria europea aprovechando su experiencia y su poderío económico.

Las sensaciones del PSG son ahora mejores que cuando tuvo lugar el sorteo a finales de 2016, pero aún así el equipo sigue teniendo ciertos problemas para dominar en la floja Ligue 1, donde son segundos a tres puntos del Mónaco. El FC Barcelona, por contra, se ha plantado en la final de Copa del Rey y pese a no dominar ni emplear el juego asociativo de antaño es visto como favorito de cara a este cruce.

Emery buscará romper su maldición contra el Barcelona

El empate contra el Real Betis (1-1) en LaLiga, pese a evitar la derrota y ampliar a 22 la racha de partidos sin perder, desde la derrota en la fase de grupos de esta Liga de Campeones ante el Manchester City de Pep Guardiola (3-1) el 1 de noviembre del año pasado, fue un punto de inflexión en cuanto a juego.

El equipo no rindió, no jugó hasta verse por debajo y polémicas arbitrales a parte, por un gol legal no concedido, reaccionó tarde. Desde entonces el equipo ha ido a más, sin brillar pero siendo competitivo. Lejos del fútbol de salón que impregnó el propio Guardiola pero con una versión más letal y directa evolucionada a partir del sistema que llevó a Luis Enrique a ganar el triplete en su primera temporada.

Un estilo que, siendo menos blaugrana, estará bajo estudio y bajo presión ante el PSG pues la 'Champions' es el gran objetivo para esta temporada en Can Barça. Cuando aconteció el cruce contra el equipo parisino, en el Parc des Princes Unai Emery ya empezó a preparar el duelo contra la que es su 'bestia negra'.

El de Hondarribia ha dirigido como técnico un total de 23 partidos contra el FC Barcelona y de ellos sólo ha obtenido una única victoria, seis empates y dieciséis derrotas. Un pobre porcentaje del 4,34% de éxito que espera empezar a cambiar desde ya con el cambio de aires.

El técnico español tendrá las ausencias confirmadas de Thiago Motta, sancionado, y Gonçalo Guedes, no inscrito para la 'Champions League', y la gran duda del central brasileño Thiago Silva, que no se entrenó en la víspera. Por su parte, Luis Enrique no tendrá a los lesionados Javier Mascherano, Arda Turan ni Aleix Vidal, aunque recupera a Gerard Piqué después de que el central descansara ante el Alavés.

Cuarta vez que se enfrentan en la Champions

Tras un doble empate (1-1 en el Camp Nou y 2-2 en París) el pase fue para el Barça, igual que en la campaña 2014/15, cuando en cuartos el Barça ganó en el Parc des Princes (1-3) y en el Camp Nou (2-0) para seguir adelante y acabar ganando la 'Orejona' dentro del triplete logrado en el primer año con Luis Enrique.

Previamente, esa misma temporada el PSG fue rival del Barça en la fase de grupos (3-1 en el Camp Nou y 2-3 en París). Desde entonces el equipo parisino ha cambiado, ha ido cogiendo experiencia en Europa aunque nunca ha pasado de los cuartos de final, su tope.

Tampoco ha caído en octavos, así que no les queda otra a los jugadores que eliminar al Barça para seguir intentando hacer historia y evitar la ira del jeque Nasser Al-Khelaïfi.

Mientras que Leo Messi y el tridente siguen siendo la punta de lanza del Barça actual, como lo fueron en su último encuentro, ahora el líder del PSG ya no es Zlatan Ibrahimovic sino un Edinson Cavani que se ha desatado como '9' absoluto al dejar de estar a la sombra del sueco.

El uruguayo lleva 33 goles en 31 partidos esta temporada y es el gran peligro de un PSG quizá más conjuntado, más harmonioso, pero que sigue sufriendo atrás. Y más si Thiago Silva no pudiera jugar finalmente.