Heynckes: "Le regalamos dos goles al Real Madrid con errores claros"

El entrenador del Bayern de Múnich resumió en partido en que su equipo cayó derrotado por 1-2 ante el Real Madrid diciendo que le habían regalado dos goles al equipo blanco y además no había podido aprovechar las ocasiones que tuvo. "Le regalamos dos goles al Real Madrid con errores claros y tuvimos una serie de ocasiones que no aprovechamos. Con ello no es sorprendente que hayamos perdido", dijo Heynckes.

Interrogado sobre las posibilidades que le quedan todavía a su equipo para llegar a la final, Heynckes recordó que todavía tiene el partido de vuelta y que en Madrid su equipo no tiene "nada que perder".