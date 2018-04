Guardiola: "Sé que se juzgan los resultados, pero ¿y la forma de jugar? Mi equipo es extraordinario"

"Evidentemente será duro, pero tenemos que hacer el partido casi perfecto, crear ocasiones, aprovecharlas y no conceder demasiado. Todos los condicionantes tienen que ser perfectos para pasar, pero en 90 minutos de fútbol todo puede pasar, lo vamos a intentar y veremos qué pasa", afirmó Guardiola este lunes en rueda de prensa.

El de Santpedor recordó que deberán estar "concentrados" en lo que marcan. "Y si nos marcan un gol no rendirnos. Lo hemos hecho en varias oportunidades, crear muchas ocasiones en pocos minutos y aprovecharlas. Y si no marcamos, intentarlo una vez más y una vez más y una vez más", advirtió.

"No creo que tengamos que hablar mucho de motivación. La forma en la que los jugadores han jugado durante toda la temporada me demuestran lo que quieren hacer. Sé que se juzgan los resultados, pero ¿y la forma de jugar? Mi equipo es extraordinario y no es comparable con muchos otros, es 'top'", prosiguió el entrenador 'citizen'.

En este sentido, tiene claro que el club necesita "títulos en Europa", y aunque remarcó que es "complicado", se mostró optimista. "Quizás no sea mañana, pero con lo que ha hecho este club en los últimos diez años, las instalaciones, el deseo de que pase... pasará. Si no esta temporada, quizá a la siguiente, pero tarde o temprano pasará", recalcó.

"Este equipo está listo para pelear con todos los equipos de Europa, estoy seguro, pero estos son tan buenos que es difícil, pero podemos competir, especialmente en casa. Competimos bien en Anfield, pero concedimos tres goles en 27 minutos. Quizá necesitemos más tiempo para el siguiente paso, la próxima temporada será mejor", agregó al respecto, subrayando "lo bonito que sería" jugar las semifinales, "la segunda ocasión en la historia" del club.

Guardiola continuó en sus elogios y afirmó que es "un placer" entrenar al City, al tiempo que dijo estar "encantado de perder de la forma" que cayeron el sábado en el derbi de Manchester tras ir ganando 2-0. "No me gusta perder y estoy triste porque queríamos ser campeones, pero la forma en la que jugamos, incluso con el 2-3, fue increíble. Estoy muy feliz, no puedo tener ningún tipo de reproche", sentenció.