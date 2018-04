Di Francesco: "Quizás el árbitro se haya podido equivocar, no es excusa, pero no nos ha ayudado nada"

El entrenador de la AS Roma, Eusebio Di Francesco, ha comentado tras perder contra el FC Barcelona (4-1) en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que no bajarán los brazos en el Olímpico de Roma intentando "seguir soñando" y dando la vuelta a este marcador que cree que no merecieron.

"Tendremos que hacer un gran partido, intentando seguir soñando. Este resultado favorece muy claramente al Barça, pero mi equipo deberá hacer un gran partido y no bajará los brazos ante su público", manifestó en rueda de prensa.

El papel del árbitro

En este sentido comentó que enfocaron el partido "con coraje y conceptos correctos". "El equipo lo ha interpretado muy bien. El error de Daniele De Rossi (autogol) ha condicionado el partido, y quizá se haya podido equivocar el árbitro, no es excusa pero no nos ha ayudado nada", lamentó sobre el árbitro.

"El resultado ha sido demasiado exagerado por lo visto en el campo, por nuestras ganas de plantar cara. El coraje y las ganas de hacer un partido en equipo, me ha gustado. Hemos perdido por 4-1, no puedo decir que hemos jugado muy bien, pero sí interpretado bien el partido, con fallos", argumentó al respecto.

Di Francesco explicó que Radja Nainggolan hubiera jugado si hubiera estado bien. "Le hicimos una última prueba y todavía tenía dolor. Por eso no estaba ni en el banquillo. Pellegrini ha hecho un gran partido pero no estaba para los 90 minutos", aportó.