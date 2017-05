Florentino Pérez entrega a Cristiano una camiseta conmemorativa por sus 400 goles: "Soy de este planeta"

Cristiano Ronaldo se ha mostrado "muy contento" tras un partido "lleno de emociones". El portugués ha recibido una camiseta por sus 400 goles con el Real Madrid y ha explicado que "con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natura". "Estoy contento y afortunado y soy de este planeta", ha asegurado Cristiano.

"El equipo estuvo fenomenal y marcar tres goles lo hace una noche especial. Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también", concluye Cristiano.