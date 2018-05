Zidane: "¿El once? Como dijo Isco, el marrón me lo como yo"

¿Cuál es el secreto de este Real Madrid?

"Hay mucho trabajo, mucho talento también, pero mucho trabajo, porque llegar a una final no es nada fácil, nada más. Estamos contentos de volver a jugar una final".

¿Qué supondría ganar tres Champions con el Madrid?

"Yo vivo de eso. Es mi pasión. Siempre he competido, me gusta competir y detrás de eso hay mucho trabajo mío y de los jugadores. A mi me gusta competir y cuando te gusta hacerlo puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Lo vivo con normalidad".

¿Cómo se encuentra Cristiano?

"Le veo bien. Él vive por jugar estos partidos. Veremos mañana".

¿Entiendes que quien se quede en el banquillo deje de verse titular?

"No. No podemos pensar así. Como decía Isco, el marrón me lo como yo. Son todos muy buenos y hay muchos que se van a quedar fuera y otros en el banquillo, pero cuando empieza el partido están con el equipo. El que se quede en el banquillo también puede aportar algo al equipo".

¿Sufres en las finales?

"Hoy no. Al revés, estoy contento de poder vivir otra final, porque este momento no vamos a poder vivirlo nunca más. Si mañana tengo un poco de presión no pasa nada, es la vida. El ser humano es emoción pura. Si tengo un poco de presión, mejor, más bonito".

¿Ser favoritos hace más difícil el partido?

"No, porque no es así. Es una final y tenemos las mismas oportunidades. Estamos cincuenta a cincuenta. Vamos a intentar hacer un gran partido, pero nosotros no somos favoritos de nada".

Sobre Klopp

"Tengo mucho respeto por este señor. Tiene mucha experiencia. Lo que ha hecho en el fútbol lo ha hecho fenomenal. No te puedo decir que nos parezcamos porque cada uno somos distintos".

¿Te sientes valorado en el Real Madrid?

"Sí, ¿por qué no?. A veces sí y a veces no, pero eso es la vida. Lo que me importa es hacer las cosas bien, dar todo lo que tengo dentro y una vez que has hecho esto, si el rival lo hace mejor no podemos controlarlo. Me siento valorado porque doy todo. No puedo controlar lo que piensa la gente".

¿Qué es el caos en el fútbol?

"No sé lo que te voy a responder. Para mi es muy sencillo. Hay dos equipos y tu tienes que entender cómo te puede hacer daño el rival y controlarlo. Luego, cuando tu tienes el balón intentar con tu juego hacer daño al rival. Momentos difíciles hemos tenido y mañana tendremos seguro, pero intentaremos que sea lo menos posible. Pero sufrir, mañana vamos a sufrir seguro".

¿Se te queda mal sabor de boca cuando sientas a algunos jugadores?

"Es el peor momento para un entrenador, cuando tienes que elegir, sobre todo en una final. Hay jugadores que ni van a cambiarse. Pero eso lo saben los jugadores. Tengo que asumir esa parte, es mi responsabilidad".