Zidane: "No cambiaría a Cristiano Ronaldo por Salah"

El valor de los blancos

"No sé lo que tiene el rival, te puedo decir que nosotros vamos a tener siempre la misma ilusión, la misma entrega".

Sin pistas con el once

"No te voy a decir nada. Alguno no va a jugar, es más, algunos ni se van a cambiar. Ya lo verás el sábado".

Una temporada difícil

"Cada final es algo muy difícil. Hemos tenido dificultades en nuestra temporada, pero es una final para jugarla y ganarla".

No hay lugar a trueque

"No cambiaría a Cristiano por Salah".

Su fracaso como entrenador

"No hay ningún fracaso. El fracaso mío ha sido cuando perdimos en la Copa del Rey. Si no pones ganas y estás motivado jugando con este club y este escudo... Para progresar tienes que tener palos. Lo que estamos haciendo a mí me vale".

Un vestuario "unido"

"Ganando con regularidad el vestuario está unido, y este vestuario está unido. Cuando tú tienes talento no es suficiente, si no trabajas lo suficiente no vale".

"No soy el mejor entrenador"

"Conozco muy bien cómo funciona la cabeza de un jugador, pero no es mi única cosa. Hay una filosofía que yo tengo, yo no soy el mejor entrenador, ni tácticamente, eso ya lo decís vosotros todos los días... pero tengo otras cosas: la ilusión, la pasión... eso vale mucho más".

¿Mejor el Zidane entrenador o el Zidane jugador?

"No te puedo decir lo que pienso como entrenador. Como jugador era más fácil, mucho más fácil. Vosotros estáis aquí para decir lo que tengo de bueno y de malo. Lo que tengo es una pasión por el fútbol".

Su deseo

"Queremos ganar, como ellos. No sé lo que va a pasar"

A lo Van Gaal

"Siempre pienso que va a salir bien, siempre positivo. Si quieres conseguir cosas en la vida, siempre hay que ser positivo. Si piensas muy fuerte que lo vas a hacer, lo haces; si piensas que lo vas a fallar, lo fallas"

Un hombre tranquilo

"Siempre estoy tranquilo. Soy de naturaleza tranquila. Mejor tener a Cristiano contigo, porque es el mejor, lo demuestra cada año"

Lo difícil en la Champions

"Lo más difícil es llegar a la final. Este año ha sido muy complicado, ganar fuera de casa no te asegura nada. Estos jugadores nunca bajan los brazos"