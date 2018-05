Iker Casillas da su pronóstico para la final de la Champions: "He visto finales de Copa con sorpresas"

Iker Casillas, portero del Oporto, habló con sus seguidores en Twitter y respondió a muchas de las preguntas que le llegaron a través del hashtag #TertuliaConIker.

En esa tertulia, ha respondido a todo: su salida del Real Madrid, su retirada, su momento más difícil, sus planes de futuro, sus partidos con mayor presión o su pronóstico para la final de la Champions.

Si te digo la verdad no lo sé. Vamos a disfrutar un año más y cuando termine la temporada que viene ya veremos. El cuerpo y la cabeza tienen que estar de la mano para seguir afrontando retos. Eso sí, en Portugal me han tratado muy bien desde que llegue. https://t.co/AZInLj2eIQ

Bueno, yo tuve una despedida en su día de mi anterior club. La vida me ha llevado a jugar en otro equipo y no sé si será igual a la que tuve en Madrid o será diferente... me alegro mucho por @andresiniesta8 , @gianluigibuffon & @Torres . Se lo merecían! https://t.co/o0rugvvlmt

Por supuesto!! Estaremos animando para conseguir la 13ª!! En mi opinión no será fácil... todo el favoritismo va hacia @realmadrid y eso no me gusta... esta semana, sin ir más lejos, he visto como en diferentes finales coperas de cada país ha habido sorpresas! 🇵🇹 , 🇩🇪 @ 🇹🇷 https://t.co/S6nSIYKJnf