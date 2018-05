Cristiano Ronaldo: "Florentino da cariño a su manera, no tengo que ser el mejor amigo del presidente"

Cristiano Ronaldo habló en una entrevista en exclusiva para 'El Chiringuito de Jugones' con Josep Pedrerol y abordó su relación con Florentino Pérez.

"Hay otras cosas que tu no puedes controlar. En el Madrid me siento bien y me quedo con eso. Florentino da cariño a su manera. Yo también podría ser más flexible y cariñoso. Yo no tengo que ser el mejor amigo del presidente. No hace falta", aseguró Cristiano.

El delantero portugués sé reconoció sentirse querido por sus compañeros de vestuario: "Mis compañeros saben lo que soy y siento un gran cariño por su parte".

Por último, Cristiano no dudó en asegurar que el Real Madrid es "el mejor club del mundo".

"El mejor club del mundo es el Real Madrid. Lo pienso y siempre lo diré", indicó Cristiano.