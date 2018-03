El reproche de Kiko Rivera a su hermana Isa Pantoja

Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales han hecho su primer posado como familia desde que nació su segunda hija Carlota, una exclusiva concedida a la revista ¡Hola! en la que Kiko ha hablado sobre cómo están las cosas con su familia.

"Mi hermana no ha venido a conocer a su sobrina. Se ve que está un poco liada", ha dicho el hijo de Isabel Pantoja. La relación de Isa Pantoja con su familia no pasa por su mejor momento. Ahora mismo no tiene trato con su madre, quien la echó del negocio que estaban montando juntas.

Por eso, cuando nació la hija menor de Kiko éste le sugirió a su hermana que no fuese al hospital pues también iría su madre y "su presencia allí habría convertido todo en un circo" delante de la prensa. A pesar de eso, asegura que él siempre intenta mantener el contacto con su hermana, pero eso es algo que no siempre es fácil.

"Siempre he intentado tener el máximo contacto con Isabel, pero ella a veces no se deja. Yo no pongo distancia entre nosotros, pero la que tiene que poner de su parte es mi hermana", confesaba el Dj dejando claro que Chabelita es la que suele poner distancia entre ellos.

El hijo de la Pantoja también ha querido aclarar el problema que tuvo su madre para entrar en los Estados Unidos y que le obligó a cancelar dos conciertos que tenía programadas. Al parecer a Isabel le han denegado el visado por un problema en su documentación, lo que no significa que le hayan prohibido la entrada en los Estados Unidos.