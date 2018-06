La polémica confesión de Ricky Martin sobre sus hijos

Ricky Martin vistió el programa ‘Good Morning America’ donde volvió a hacer un paralelismo entre su vida y la del modelo Antonio D’Amico al que da vida en la serie ‘Amercia Crime Story: El asesinato de Gianni Versace’.

Allí confesó un polémico deseo que no ha gustado a todo el mundo: “Yo no sé. Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen homosexuales”, contestaba el cantante al ser preguntado sobre si le gustaría que sus gemelos fuesen gays.

Unas palabras que han creado un enorme revuelo en las redes sociales donde los usuarios han criticado el hecho de no “darle la oportunidad” a sus hijos de que decidan qué les gusta. Otros incluso le han tildado de “infame” y “enfermo de mente”.

Según explicó, salir del armario le convirtió en un hombre más maduro, ya que antes “era un gay encerrado” que se ocultaba del mundo. Y añade: "Siempre digo esto, desearía poder volver a salir [del armario] porque me sentí increíble. Ese momento en que escribí la carta y la publiqué en Twitter, y presioné enviar... La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa”.