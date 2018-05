Pilar Rubio regresa a El Hormiguero y muestra por primera vez la cara de su tercer hijo, Alejandro

Pilar Rubio es una mamá todoterreno. Este miércoles regresaba a El Hormiguero tras convertirse en madre por tercera vez de su hijo Alejandro, al que dio a luz hace dos meses.

¡Cualquiera lo diría! Porque Pilar luce un tipazo espectacular y, pese a los que piensan que se ha operado, la realidad es otra: “La gente me dice, ¿qué haces, te operas?’ No, no me opero, no duermo. ¡Intentad dormir tres horas al día, a ver qué pasa! ¡Te consume!”.

En su vuelta al programa de Antena 3, la colaboradora ha aprovechado para presentarnos oficialmente a su pequeño, al que hemos podido verle la carita por primera vez. La colaboradora asegura que el recién nacido es muy bueno, pero de Sergio Jr. y Marco no puede decir lo mismo: “Tienen celos, esas cosas de niños”.