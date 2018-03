Terremoto Anita

El próximo 9 de mayo la peque de la casa ya habrá cumplido dos añitos. Han sido apasionantes todas y cada una de las fases de sus crecimiento, pero estoy bastante segura de que ahora empieza lo mejor y más divertido.

Digo esto porque Ana ha dejado de ser un bebé y alguien a quien puedas manejar fácilmente. A ver entendedme, no es una cabrita loca que hace lo que le da la gana sin hacer caso, pero sí hay que tener muy en cuenta su opinión en muchas cosas. Ya no es fácil decirle que tiene que dormir, si no tiene sueño se levanta de la cama y nos pone a todos patas arriba. Es muy gracioso como busca a quien quiere jugar en todo momento. Sigue teniendo mamitis, pero si mamá quiere dormir se irá con Luis y con Pati al sofá del salón.

Cuando se despierta pide su desayuno y protestará si no hay de su preferido. Le encanta que se lo haga su hermana Carmen. El biberón tiene que saber a su marca favorita, en caso contrario me lo devuelve y me dice “malo”, digamos que no es muy difícil engañarla.

Nos agota a todos con su “especial desorden”. Después de que todos hayamos recogido la casa, a los 10 minutos parece que un terremoto a sacudido las habitaciones por las que ha pasado. Sus hermanos se enfadan con ella cuando les desordena sus cuartos, pero enseguida ella con su media lengua da sus explicaciones y termina por convencerles que es mejor seguir jugando y recoger después. En casa ya es habitual escuchar una frase impensable hace ahora unos meses, “ha sido Ana”. Al principio pensábamos que era una excusa sobre todo de Luisillo, pero ya la utilizan todos, incluso Papá, y la utilizan con razón. Aunque ya ha aprendido a recoger, le encanta sacar todo de los sitios.

Para las mamis que estéis a punto de experimentar esta edad, tened en cuenta que cuando vayáis a salir a la calle, el carro ya no será atractivo para ellos, disfrutarán más por el suelo. Ya quieren imitarnos en todo, pero tengo que deciros que es cuando más estoy disfrutando de ella, porque al igual que me cuesta más estar pendiente de Anita, ese desparpajo que me demuestra para darme más trabajo, lo emplea igualmente para darme mimos y expresarme todo el cariño y el amor que siente por mi y por toda la familia. Siempre ha sido muy cariñosa pero ahora todavía más.

Espero que estéis disfrutando mucho de estos días de Semana Santa, a nosotros nos queda aún lo mejor. Hasta la semana que viene. Un beso para tod@s.

