Mis ejercicios post parto

Tengo que decir antes de nada, que yo no soy profesional ni muchísimo menos de estos temas, por eso le he pedido consentimiento al fisioterapeuta Pedro J. Pérez Moreno que trabaja en el Centro Deportivo al que acudo (Balance Gym Boutique en Granada), para poder compartir con vosotras, algunos de los ejercicios que me han prescrito y que realmente me están sentando de maravilla.

El primero de ellos se realiza tumbada boca arriba, con las rodillas flexionadas. Se coloca una pelota o toalla enrollada entre las piernas, para evitar separar las rodillas, posteriormente mientras inspiramos, levantamos la pelvis hasta la altura de los dorsales, luego se baja poco a poco.

Para mejorar el tono de la faja abdominal y no se puede o no nos gusta como a mí, hacer abdominales se pueden hacer ejercicios hipopresivos.

Lo ideal es hacerlos de pie con las rodillas y brazos ligeramente flexionados y con los pies paralelos. Se coge aire y a continuación se hace una espiración total. Como si tuviéramos tapada la boca y la nariz, dejamos de respirar un poquito intentando reducir el abdomen, como si quisiéramos ponernos unos pantalones de más pequeños de lo normal. Volvemos a respirar y repetimos, esta vez subiendo los brazos en posición de 90 grados.

Otro ejercicio que hago a menudo, se realiza boca arriba, con los pies en el suelo y las rodillas flexionadas, hacemos un hueco lumbar separando la espalda baja todo lo que podamos. Desde aquí lo contrario, empezamos a soltar el aire cerrando ese hueco. Cuando se domina el ejercicio, se puede hacer con una pelota de goma entre las rodillas.

El último ejercicio simplemente será invertir la curvatura, dorsales hacia el pecho y cabeza hacia abajo (como cuando un gatito se estira). Es importante que el movimiento sea armónico y tranquilo, poco a poco y acompañado a la respiración.

Se pueden hacer sesiones de varias series dos o tres veces al día de estos ejercicios, pero ya sabéis que lo ideal será consultar con un especialista para que os lo personalice. Muy importante también al terminar hacer algunos estiramientos. Con todo esto hoy, he querido contaros lo que a mí me funciona y me va bien.

Espero que os haya gustado y servido de algo. Gracias como siempre por perder un ratito conmigo. ¡FELIZ FIN DE SEMANA!