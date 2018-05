La familia es lo más importante en nuestras vidas, y es importante saber transmitírselo a los pequeños de la casa.

Es algo natural, casi diría desde que nacemos tenemos el instinto de proteger y cuidar a los que nos rodean, pero cuando somos mamás ese instinto se multiplica y además sentimos la necesidad de hacérselo saber al resto de los componentes del núcleo familiar.

Todos tenemos la obligación de velar y cuidar al resto de la familia, de estar pendientes de sus necesidades y sobre todo de darles todo el cariño que seamos capaces de dar, sin guardarse ni un poquito, pero es obligación de las mamis estar encima de que no se le olvide a nadie hacerlo.

Para mí es un orgullo ver cómo los peques nos adoran, y cómo se quieren entre ellos. La pequeña de la casa tiene sus momentos más felices cuando sabe que todos sus hermanos están pendientes de ella, Luisillo cuando su hermana mayor le ayuda a pegar las estampas de su colección del mundial, Pati cuando su padre o yo le ayudamos a hacer los deberes y Carmen cuando sus hermanos se conforman con los planes que ella propone.

Os puedo garantizar que sin lugar a dudas, la mayor satisfacción que puede tener una madre es saber que la familia está bien, que está unida y que todos los problemas se superarán juntos, lo demás siempre será secundario.