Empieza mi nueva aventura

En primer lugar mi deseo de ofreceros algo distinto a lo que venía haciendo, y en segundo lugar mucha ilusión y a la vez responsabilidad, porque no es un proyecto en el que camine sola, sino que me acompañarán muchas personas a las que no puedo defraudar y a las que me gustaría darles la posibilidad de que como yo, se sintieran orgullosas de transmitiros algunos consejos y algunas vivencias que a buen seguro sabremos tod@s aprovechar.

Estoy un poco nerviosa, no sé si voy a estar a la altura, pero os prometo que pienso dejarme la piel para poder compensar mi inexperiencia delante de una cámara con la ilusión máxima con la que empecé este nuevo proyecto hace unos días en Madrid con buenas amigas y unos enormes profesionales. Espero que me ayudéis en el día a día proponiéndome algunos temas y sobre todo, espero que os guste al menos la mitad que el cariño que le estoy poniendo.

Os dejo con un video introducción de lo que os voy a ofrecer de la mano de Atresmedia y Celebrities durante las próximas semanas.

Un beso muy fuerte a tod@s y mil gracias a todas las personas que creyeron en este proyecto y en especial a Curro-GO Photo&Video por ponerle esas ganas e ilusión y plasmar cada momento y cada encuentro a la perfección. Por último pero no menos importante dar las gracias a Acus Complementos por ayudarnos a hacerlo posible, confiar siempre en mí y tenderme su mano con cariño y sin pedir nunca nada a cambio.