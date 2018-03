Consejos para mis patitos...

Mientras nos esforzaremos desde casa, en enseñarles y darles algunos consejos. Hay muchas cosas que me encantaría que aprendiesen, pero voy a intentar centrarme en las que considero más importantes:

EMPEZAD POR QUERED Y VALORAD LO QUE SOIS

Empezad por aceptaros tal y como sois. Tendréis muchas virtudes y multitud de defectos, pero eso hace que seáis vosotros mismos. Que nadie os cambie, aprended a mejorar pero sin cambiar vuestra esencia.

TENED PERSONALIDAD

Habrá veces en los que creáis que no encajáis en algún sitio. Que penséis que debéis de cambiar vosotros y no el resto. Y como bien me enseño mi madre: VERGÜENZA PARA PECAR.

NO HAY MAYOR DESPRECIO QUE NO HACER APRECIO

Otro sabio consejo que me enseñó mi madre. Aunque la gente no actúe de manera correcta y más hoy en día, vosotros nunca perdáis la educación y las formas. No hay nada que duela más y deje peor a alguien que no entrar en su juego. Ante las tonterías mejor no perder el tiempo.

LAS ACTUACIONES DE HOY TIENEN SU REPERCUSIÓN EN EL MAÑANA

No seréis eternos adolescentes. Creceréis junto a las personas que os rodean. Uno no escarmienta en cabeza ajena, y también es bueno cometer ciertos fallos para aprender de ellos, pero nunca olvidéis como os gustaría que os recordasen el día de mañana.

NUNCA OS METAIS CON LOS DEFECTOS FÍSICOS DE LOS DEMÁS

No hay nadie perfecto y la belleza es efímera. Me parece muy ruin las personas que intentan hacer daño a través del físico. Lo realmente importante es el interior de las personas y por línea general aquellos que critican tanto a los demás es gente insegura y que no se quiere así misma.

VUESTRA FAMILIA, VUESTRO MAYOR TESORO

Hay amigos que vienen y se van pero la familia siempre estará ahí. Hay que cuidarla y no descuidarla nunca.

ESFORZAOS Y TENED GANAS DE APRENDER

La formación académica nos enseña y aporta mucho. No sólo aprendemos disciplina sino que es el camino hacia nuestro futuro. En el caso de que no quisieran estudiar, les recomendaría esforzarse al máximo en el proyecto en el que se involucren. Dándolo todo, nadie podrá reprocharles nada, y siempre podrán sentirse orgullosos sea cual sea el camino profesional que elijan.

AYUDAD A LOS DEMÁS

Posiblemente sea el mejor consejo que pueda darles, para que ante todo sean unas buenas personas. La bondad consiste en gran medida en la generosidad. Podrán equivocarse muchas veces con las personas a lo largo de su vida, pero me encantaría que en ninguna de ellas fuese de manera voluntaria.

