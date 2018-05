Kylie Jenner revela al fin el motivo por el que llamó a su hija Stormi

Kylie Jenner está encantada con su papel de mamá y presume constantemente de su hija Stormi en sus redes sociales. La celebrity ha revelado ahora por fin el motivo por el que eligió este nombre para su pequeña, durante una entrevista con su hermana Kim Kardashian.

"Realmente no sé cómo pensamos en Storm (tormenta). Su padre insiste en que fue él, pero creo que fue cosa mía. Y eso es algo que se quedó entre nosotros. Después resulta que realmente no me gustaba sólo Storm. No sentía que ese fuera su nombre, así que se convirtió en Stormi. Y ahí ya sí se quedó", reveló Kylie.

Pero pesar de que a ella realmente no le gustaba el nombre, sentía que debía de llamarla así: "Si soy honesta, creo que había muchos otros nombres que quizá me hubieran gustado más, pero creo que Stormi eligió su propio nombre, como que simplemente ese era su nombre".