Kiko Rivera e Irene Rosales bautizan a su hija Carlota

Hace casi tres meses llegaba al mundo la segunda hija del matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales, Carlota, tras el nacimiento de su primogénita Ana que ahora tiene dos años.

Ahora la pequeña ha sido bautizada en una ceremonia que ha tenido lugar en la Parroquia de Santiago de Castilleja de la Cuesta en Sevilla donde Kiko y su mujer han posado ante los medios sosteniendo a la niña en brazos. Para la ocasión Irene ha escogido un traje pantalón blanco que ha combinado con unos atrevidos zapatos de tacón naranjas. Mientras que Kiko ha vuelto a presumir de figura con un traje tres piezas en marrón claro.

La pareja ha estado acompañada en la ceremonia por la prima de Kiko, Anabel Pantoja, y su hermana, Isa quien iba con su hijo Alberto. Mientras que son varias las ausencias que no han podido estar junto al DJ entre ellos su hermano Cayetano quien ya comentó que no podía asistir al evento. Aunque hace unos días cenaron los hermanos junto a Eva González debido a que hoy no podrían estar.

Por otra, Isabel Pantoja no se ha dejado ver ante los medios aunque seguramente si podamos verla en la exclusiva que el matrimonio ofrecerá el próximo miércoles a la revista ¡Hola!

Tras la misa todos se trasladarán hasta el restaurante el Traga en Sevilla donde disfrutarán del convite.