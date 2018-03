Khloé Kardashian sufre complicaciones en la recta final de su embarazo

Las Kardashian están de celebración pues en los últimos meses han sufrido un baby-boom muy peculiar. Primero fueron Kim Kardashian con la llegada de su tercer hijo a través de gestación subrogada, y después Kylie Jenner con el nacimiento de su primera hija con el rapero Travis Scott.

Y ahora le toca a Khloé Kardashian quien dará a luz a su primer hijo en unos meses, algo que la influencer llevaba mucho tiempo intentando y que finalmente ha conseguido gracias a la ayuda de los profesionales médicos. Sin embargo, Khloé está teniendo que hacer frente a algunas complicaciones en esta etapa final del embarazo.

"Me siento encadenada al sofá y apenas soy capaz de moverme. Literalmente me temo que no puedo caminar", le confesaba la a sus hermanas, quienes se han quedado un poco preocupadas. De hecho, su hermana Kourtney Kardashian le ha recomendado que se ponga en contacto con su médico de manera inmediata para saber de una vez por todas qué ocurre.

Sin embargo, la futura mamá ha querido tranquilizar a sus seguidores con algunas publicaciones en su Instagram Stories en las que podemos verla radiante y presumiendo de embarazo.