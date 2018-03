Jesé Rodríguez felicita a su hijo Nyan su octavo cumple mes desde la distancia

Nyan, el hijo de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, sigue muy malito y permanece ingresado en el hospital desde el momento en que nació. Sin embargo, el pequeño ha conseguido superar todas las pruebas que le ha tocado vivir y ha conseguido cumplir ya los ocho meses de vida. Una feliz y esperanzadora noticia para sus padres.

Por eso Jesé está lleno de felicidad y ha querido celebrar el 'cumple-mes' de su pequeño 'guerrero', como habitualmente le llama, dedicándole un bonito mensaje en su Instagram Stories.

Nyam Rodríguez | Instagram

El jugador que reside en Inglaterra, donde juega con en un equipo local, no puede viajar a España para ver a sus hijos con la frecuencia que a él le gustaría. Además, de momento no puede ver al pequeño Nyam pues Aurah no se lo permite así que tendrá que esperar a que sus respectivos abogados solucionen la situación actual.

La relación entre ellos es cada vez peor. Hace unos días Aurah publicó unos mensajes privados que se enviaron y ella amenaza con publicar lo que queda de la conversación. La televisiva joven está llevando una dura campaña contra el padre de su hijo, con duras acusaciones públicas. Por su parte el jugador no se pronuncia aunque en alguna ocasión su entorno más cercano ha salido en su defensa.