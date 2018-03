Hugh Grant ha sido padre por quinta vez

Hugh Grant ha vuelto a ser padre por quinta vez con su novia, la productora sueca Anna Eberstein con quien ya tiene otros dos hijos: John de cinco años y una niña de dos cuyo nombre se desconoce. Así lo ha asegurado Elizabeth Hurley, ex novia y amiga del actor, en el programa de televisión Watch What Happens Live. Según Hurley, el bebé ha sido un niño y nació la semana pasada.

Grant, que siempre ha sido muy discreto en todo lo relacionado con sus hijos no ha querido pronunciarse al respecto. El actor también es padre de otros dos hijos fruto de su relación con Tinglan Hong, Tabitha de seis años y Félix de cuatro. Es decir, el actor tuvo su primer hijo con Eberstein antes de que naciese su segundo hijo con Hong quien en aquel momento era su pareja. Algo que causó mucha polémica pues su mujer y su amante habían estado embarazadas a la vez.

Sin embargo parece que la paternidad le ha sentado muy bien al actor pues parece más centrado y ha dejado atrás los escándalos sexuales que solían situarle en las portadas de todos los medios.

Hace años aseguraba que no quería ni oír hablar de la posibilidad de tener hijos, sin embargo ahora está muy feliz con su nuevo rol. "Todo el mundo tenía razón cuando me decían que por qué no tenía hijos. Ahora que los tengo, lo admito, lo recomiendo, ¡tenedlos!", confesaba en una entrevista en 2012.