El gran susto de Laura Matamoros en la recta final de su embarazo

Laura Matamoros se encuentra en la recta final de su embarazo. La joven ha cumplido el séptimo mes y ha sufrido un terrible susto por el que ha tenido que acudir a urgencias.

Así lo contaba ella misma a través de su videoblog: “Ha sido la peor noche del embarazo, por no decir la peor noche de mi vida. He dormido tres horas pero no sabéis qué dolor de tripa…”. Y añadía: “Yo creo que eran contracciones porque se me ponía la tripa súper dura y el niño no paraba de moverse, unas patadas que me daba que no eran ni normales”.

Así que la joven ha tenido que ir a urgencias, pero todo estaba bien: “Hicimos una prueba más y me metieron a monitores. Todo estaba normal y el niño con su peso estable”. Laura ha regresado más tranquila a casa, aunque dejó claro que no se sintió apoyada en ese difícil momento por su chico, Benji Aparicio: “Lo tenía aquí al lado y no hacía nada, dormir. No me ayudaba nada, la verdad. Estaba histérica, de los nervios y él no me hacía caso”.

La hija de Kiko Matamoros también ha querido aprovechar para sacar otro tema a coalición: su peso, ya que está dando mucho de qué hablar entre sus seguidores. “Llevo más de 15 kilos. Estoy viendo que últimamente en las redes sociales la gente se está metiendo mucho con que estoy hinchada y gordita. Ya los perderé cuando nazca el bebé, pero es verdad que la gente es muy desagradable”, y señala que no sabe cómo lo harán “las mamás perfectas y modelos, pero yo te cuento cómo lo estoy viviendo yo. Retienes líquidos, te hinchas… algún que otro antojo".