Eva González tiene claro donde nacerá su primer hijo junto a Cayetano Rivera

Eva González se encuentra en la recta final de su embarazo, de ahí que se haya cogido la baja y ya esté en su tierra natal disfrutando de unos días de tranquilidad antes de la llegada de su primer hijo junto a Cayetano Rivera.

Eso sí, tiene claro que su hijo nacerá en Sevilla: “Ya me quedo por aquí, arropada por la familia”, ha declarado la ex Miss España. “Me encuentro muy bien. Ya no queda nada, pero no estoy nerviosa”, ha asegurado. Eso sí, lo que no tienen nada claro es el nombre del bebé: “Eso es lo peor, yo creo que vamos a esperar a verlo, a ver de qué tiene cara”.

Entre risas ha añadido: “Dios quiera que no tenga cara de torero”, refiriéndose a la profesión de su marido, aunque después ha matizado: “Aunque bueno, si tiene la cara del torero no me importa”.