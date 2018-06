La dolorosa experiencia de Almudena Cid con la maternidad

Almudena Cid y el presentador Christian Gálvez llevan casados desde el año 2010, ocho años en los que han sido muy felices cultivando su amor y sus respectivas carreras. En todo este tiempo la pareja no ha tenido hijos y ahora la ex gimnasta ha revelado que durante un tiempo sufrió bastante por el tema de la maternidad.

Cid lo ha confesado en una emotiva entrevista que ha ofrecido a Toñi Moreno en su programa donde ha hablado abiertamente sobre ello: "He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa. A él muchas veces se le olvida que le ven miles de personas. Él expresó el deseo de ser padres, entonces luego íbamos al supermercado y la cajera me preguntaba que cuándo tendrías hijos".

Para añadir que no estaba preparada para tener hijos y no sabía si los iba a tener: "Sentía que la sociedad me estaba empujando a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo". Incluso ha llegado a comentar que ha tenido hasta pesadillas al respecto: "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".

Este asunto terminó hablándolo con su marido quien la ha apoyado en todo momento: "La gente no sabe que me he pasado 21 años encerrada en un gimnasio y que es muy difícil reciclarte a partir de ahí. Tenía que volver a encontrar mi lugar personal para luego decidir si quería ser madre o no. Y la verdad es que Christian me entendió y he tenido su apoyo en todo momento".

Almudena Cid termina su testimonio con un relato en el que concluye que la mujer tiene que pensar en sí misma y no te debe afectar lo que la gente pueda pensar por tus decisiones: "Tenemos que pensar en nosotras. Nosotras primero. Nuestra felicidad primero. Y después lo que la gente opine, porque es verdad que la gente es libre de opinar, pero no estáis dentro de nuestro lugar ni en nuestro espacio. Nadie puede opinar sobre nuestro espacio".